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05.06.2021 12:42
Рубрика: Общество

В Карелии умер народный артист России Петр Микшиев

Текст: Евгения Цинклер (Карелия)
Фото: Пресс-служба министерства культуры Карелии Фото: Пресс-служба министерства культуры Карелии
Фото: Пресс-служба министерства культуры Карелии

4 июня на 87-м году жизни после продолжительной болезни скончался Петр Микшиев, народный артист России, заслуженный артист Карелии, выдающийся деятель карельской национальной культуры.

Многие поколения зрителей Национального (Финского) театра Карелии знают и помнят Петра Григорьевича под карельским именем Пекка Микшиев. С этим театром была связана вся жизнь артиста. На эту сцену он пришел в 1957 году после окончания национальной студии Ленинградского театрального института и сразу завоевал любовь публики.

За многие годы работы в театре Микшиев сыграл более двухсот ролей на разных языках: русском, карельском, финском. "Герои Пекки Микшиева доносили до зрителя историческую память о своих корнях, мысль о необходимости любить, сохранять и приумножать культурное богатство родной земли, - отмечают в Минкульте республики. - Светлая память о Петре Григорьевиче навсегда останется в сердцах тех, кто его знал".

О месте и времени прощания будет известно позже.

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