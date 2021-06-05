В Петербург пришла жара

Температура воздуха в Петербурге 5 июня превысила климатическую норму на 6-7 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Воздух в Северной столице прогрелся до плюс 26 - плюс 28 градусов, в отдельный районах Ленинградской области столбик термометра поднялся до 29 градусов.

Теплую погоду метеоролог объясняет тем, что сейчас Петербург находится под влиянием антициклона, именно он защищает город от дождей и туч. Безоблачная погода позволяет солнечным лучам прогреть Петербург по максимуму.

Стоит отметить, что антициклон начал влиять на погоду в Северной столице с 1 июня. В первый день лета он пришел на смену циклону, из-за которого в городе в конце мая шли столь обильные дожди.