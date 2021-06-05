В России создан нейроимплант, заменяющий глаза

На полях ПМЭФ прошла презентация нейроимпланта, который сможет вернуть зрение слепым и слепоглухим людям. Разработка предназначена для пациентов, лечение которых ранее считалось безнадежным.

Как сообщили в благотворительном фонде поддержки слепоглухих "Со-единение", разработка создана российскими учеными. Нейроимплант уже существует, он тестируется на животных, а к 2023 году должны начаться испытания на добровольцах.

Лечению пациентов с тяжелыми поражениями зрения может быть начато уже в 2027 году.

Суть технологии в том, что нейроимплант устанавливают в зрительную зону головного мозга. Прибор посылает электросигналы и стимулирует мозг к тому, чтобы испытывать зрительные ощущения, например, реагировать на свет или обходить препятствия. Роль глаз выполняют видеокамеры, установленные на обруче, его пациенту придется все время носить на голове. Третья часть прибора - микрокомпьютер, который анализирует изображения и передает данные от видеокамер к импланту.

Ожидается, что прорывная разработка сможет вернуть зрение каждому пятому пациенту с поражениями сетчатки и патологиями зрительного нерва.