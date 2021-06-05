Владимир Путин назвал Александра III "человеком-скалой"

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия памятника императору Александру III в Гатчине.

Монумент был установлен в честь 175-летнего юбилея со дня рождения царя-миротворца. Проект реализован Российским военно-историческим обществом по инициативе Российского исторического общества. В XIX веке в Гатчине была резиденция императора.

Имя этого государственного деятеля навсегда вошло в историю России и связано с важными свершениями, многие из которых и сегодня служат Отечеству, например, "грандиозный, дерзновенный замысел" строительства Транссибирской магистрали, отметил Владимир Путин. Александр III любил Россию, жил ей и стремился сделать все для ее уверенного развития, для защиты интересов и укрепления державы в Европе и мире, сказал он.

Современники по-разному относились к нему и его деятельности - "так было и так будет всегда", продолжил президент. "Потому что оценить масштабы такой работы в режиме реального времени очень сложно, подчас невозможно", - пояснил он. Но можно точно сказать, что эпоха Александра III - пример естественного, гармоничного сочетания масштабных технологических, промышленных, государственных преобразований и верности национальным традициям и культуре, самобытным истокам, заявил Путин.

В бурном динамичном XXI веке, когда изменения затрагивают все сферы жизни, важно сохранять историческое, культурное, духовное наследие России, ценности, которые объединяют народ, продолжил президент. Новые просветительские проекты, патриотическое воспитание молодежи - такие начинания обязательно получат поддержку, заверил Путин.

"И пусть памятник станет еще одним символом восстановления преемственности времен и поколений", потому что идти вперед и достигать новых вершин можно только опираясь на уважение к своему прошлому, своим выдающимся предкам, которые верно служили Отечеству, заключил он.

Президент подошел к монументу и положил к постаменту большой букет красных роз. "Супер! Скала", - восхитился он памятником. "И человек - "скала", и по делам по своим, по характеру", - добавил Путин. "Супер! Просто здорово! Поздравляю авторов - это реально успех", - сказал он.