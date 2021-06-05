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05.06.2021 07:17
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала о правильном экономном питании

Текст: Михаил Русин

Правильное питание может быть недорогим. Этого возможно добиться в летний сезон.

Фото: iStock
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Как рассказала диетолог Асият Хачирова радио Sputnik, правильное питание основывается на употреблении большого количества овощей и фруктов, которые должны составлять половину рациона. А в летнее время именно эта категория продуктов дешевеет.

"Лето - это самое "здоровское" время года, когда надо наедаться фруктов и овощей, пока они стоят дешево. Также надо делать домашнюю консервацию или заморозку, чтобы снизить расходы на здоровое питание в зимнее время года", - советует Асият Хачирова.

Она также советует покупать фрукты и овощи на фермерских рынках или выращивать их самостоятельно. Это позволяет обеспечить себя полезной и недорогой продукцией, в том числе и на зиму.

"Вы создаете запас витаминов и сокращаете зимний бюджет на овощи и фрукты, которые потом будут дороже", - отмечает диетолог.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Медицина и здоровое питание

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