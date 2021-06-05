На Кубани курортный сбор могут увеличить в пять раз

Власти Кубани рассматривают возможность увеличения курортного сбора для отдыхающих премиум-отелей с 10 до 50 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Как он рассказал, по федеральному закону максимальная ставка курортного сбора - 100 рублей. Сейчас рассматривается увеличение до 50 рублей для отелей с высокой звездностью.

В этом году в России заканчивается эксперимент по курортному сбору, который в будущем наверняка станет постоянным платежом.

Напомним, в Краснодарском крае курортный сбор начали взимать 16 июля 2018 года в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района (Новомихайловке, Небуге, Джубге и Шепси). Размер курортного сбора на этой территории - 10 рублей в сутки. От него были освобождены несовершеннолетние, студенты, пенсионеры, ветераны, инвалиды, а также местные жители.