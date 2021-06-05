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05.06.2021 11:56
Рубрика: Экономика

На Кубани курортный сбор могут увеличить в пять раз

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Власти Кубани рассматривают возможность увеличения курортного сбора для отдыхающих премиум-отелей с 10 до 50 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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Как он рассказал, по федеральному закону максимальная ставка курортного сбора - 100 рублей. Сейчас рассматривается увеличение до 50 рублей для отелей с высокой звездностью.

В этом году в России заканчивается эксперимент по курортному сбору, который в будущем наверняка станет постоянным платежом.

Напомним, в Краснодарском крае курортный сбор начали взимать 16 июля 2018 года в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района (Новомихайловке, Небуге, Джубге и Шепси). Размер курортного сбора на этой территории - 10 рублей в сутки. От него были освобождены несовершеннолетние, студенты, пенсионеры, ветераны, инвалиды, а также местные жители.

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