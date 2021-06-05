На Кубани в ДТП с пассажирским поездом погибли два человека

На перегоне Гостагаевская - Анапа в ДТП с пассажирским поездом погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

В 12.15 водитель легкового автомобиля Toyota выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 152 Москва - Анапа. Несмотря на экстренное торможение машиниста, столкновения избежать не удалось.

В результате погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, еще один получил травмы и был госпитализирован. Пассажиры поезда не пострадали.

Авария привела к задержке поездов. Так, пассажирские поезда № 260 Санкт-Петербург - Анапа и № 536 Смоленск - Анапа задерживают примерно на 1,5 часа.