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05.06.2021 15:23
Рубрика: Происшествия

На Кубани в ДТП с пассажирским поездом погибли два человека

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

На перегоне Гостагаевская - Анапа в ДТП с пассажирским поездом погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Фото: Пресс-служба "Кубань-СПАС"
На Кубани поезд после ДТП протащил машину 20 метров

В 12.15 водитель легкового автомобиля Toyota выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 152 Москва - Анапа. Несмотря на экстренное торможение машиниста, столкновения избежать не удалось.

В результате погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, еще один получил травмы и был госпитализирован. Пассажиры поезда не пострадали.

Авария привела к задержке поездов. Так, пассажирские поезда № 260 Санкт-Петербург - Анапа и № 536 Смоленск - Анапа задерживают примерно на 1,5 часа.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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