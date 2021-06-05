В центре Симферополя Mitsubishi съехал в подземный пешеходный переход

Новости

В тайге на Урале пропал девятилетний мальчик 11:20
Яйца для вакцин начнут производить в России 11:17
Минтруд разработает программу по содействию занятости молодежи 11:17
Владимир Путин заявил, что будет скучать по Меркель 11:14
Шесть стран заказали российских боевых роботов 11:09
На Южном Урале произвел вынужденную посадку "кукурузник" 11:00
Глава Ростуризма выразила надежду на скорое открытие Турции 10:57
"От нуля до бесконечности": глава "Лукойла" высказался о ценах на нефть 10:16
Экипажи танков Т-72Б3 учат воевать по-новому 10:13
До конца 2022 года в онлайн-формат переведут 169 госуслуг 10:02
Пентагон отказался от закупок F-35 09:59
Тест ко Дню русского языка. Уверены, что не спутаете фидбек и байопик? 09:30
В России запустят пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств 09:25
На киргизско-таджикской границе проходит встреча глав спецслужб двух стран 08:58
В США гражданку Латвии обвинили в участии в хакерской группировке 08:54
Выездная сессия ПМЭФ пройдет в октябре в Ханты-Мансийске 08:45
Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике 08:25
В Минздраве рассказали, когда вступят в силу новые требования к сигаретам 08:20
Кудрин предложил сократить число праздничных дней в России 07:23
В Москву придет сезон дождей 07:19
Мурашко: Несколько регионов России близки к победе над коронавирусом 07:10
В России началось производство лекарства на основе крови переболевших COVID 07:00
Эксперт назвал способ придумать надежный пароль для аккаунта 06:48
Трамп назвал "интересной" идею стать спикером палаты представителей 06:40
Бразилия одобрила применение вакцины "Спутник V" 05:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Тест ко Дню русского языка. Уверены, что не спутаете фидбек и байопик?
Тест ко Дню русского языка. Уверены, что не спутаете фидбек и байопик?
05.06.2021 09:55
Рубрика: Происшествия

В центре Симферополя Mitsubishi съехал в подземный пешеходный переход

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

В Симферополе около трех часов ночи на Советской площади Mitsubishi Lancer выехал за пределы автомобильного кольца и спикировал в подземный пешеходный переход. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
В Крыму два человека погибли при столкновении "КамАЗа" с Citroen

- 21-летний водитель Mitsubishi Lancer ехал со стороны улицы Кирова в направлении улицы Куйбышева и при проезде Советской площади не справился с управлением, - рассказали в пресс-службе. - Машина выехала за пределы проезжей части с последующем падением в подземный пешеходный переход.

К счастью, в результате ДТП пострадавших нет. Водитель был отправлен на медицинское освидетельствование. Но анализы не выявили признаков употребления алкоголя.

На месте ЧП работали сотрудники ГИБДД и МЧС. Утром Mitsubishi был поднят из перехода с помощью манипулятора. В результате аварии разрушены несколько плиток парапета.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Мурашко: Несколько регионов России близки к победе над коронавирусом
В России вступил в силу временный запрет на вывоз гречихи
Глава Ростуризма выразила надежду на скорое открытие Турции
Захарова: Поразительно, но Украине оказались должны все
В МВД рассказали о распространенных видах мошенничества
В регионах потребовали провести проверку аттракционов