В центре Симферополя Mitsubishi съехал в подземный пешеходный переход

В Симферополе около трех часов ночи на Советской площади Mitsubishi Lancer выехал за пределы автомобильного кольца и спикировал в подземный пешеходный переход. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.

- 21-летний водитель Mitsubishi Lancer ехал со стороны улицы Кирова в направлении улицы Куйбышева и при проезде Советской площади не справился с управлением, - рассказали в пресс-службе. - Машина выехала за пределы проезжей части с последующем падением в подземный пешеходный переход.

К счастью, в результате ДТП пострадавших нет. Водитель был отправлен на медицинское освидетельствование. Но анализы не выявили признаков употребления алкоголя.

На месте ЧП работали сотрудники ГИБДД и МЧС. Утром Mitsubishi был поднят из перехода с помощью манипулятора. В результате аварии разрушены несколько плиток парапета.