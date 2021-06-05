В Геленджике открыли летний курортный сезон

Как заявил глава Геленджика Алексей Богодистов на церемонии старта летнего курортного сезона, несмотря на то, что в этом году пришлось отменить традиционное карнавальное шествие из-за пандемии, праздничное настроение все же удастся создать.

Апогеем праздника станет фейерверк, который начнется в 22.00. Организаторы пообещали, что у зрителей останутся незабываемые впечатления: в этом году "рисунок" пиротехнического мероприятия будет необычным - в небе распустятся "пионы, хризантемы, зажгутся смайлики и сердца".

"Первыми запустят батареи салютов, расположенные по периметру бухты - практически от самого Толстого мыса до улицы Туристической, - говорится в сообщении на сайте администрации Геленджика. - 25 точек разместятся на расстоянии 300-400 метров друг от друга. Одновременно в течение буквально полутора минут они выпустят в небо по 150 зарядов на высоте до 50 метров. После них начнется основное пиротехническое представление из 1300 залпов различного калибра".

По словам пиротехников, залпы будут подаваться в особом порядке: то нагнетая эффект "вау", то с паузами, чтобы зрители успели осознать происходящее. Причем салют состоится при любой погоде, но от нее будет зависеть продолжительность шоу и эффектность.

Идеальной картинка гарантирована при сухой погоде и легком ветре с гор. Сейчас в Геленджике пасмурно и небольшой дождь, но вечером синоптики прогнозируют легкую облачность без осадков.

В нынешнем сезоне в Геленджике открылись 66 пляжей и шесть мест отдыха на берегу. Сейчас 20 территорий прошли классификацию и получили категории: первую и синий флаг - восемь пляжей, вторую, третью (зеленый и желтый флаги соответственно) - по шесть пляжей.

Праздничная программа открытия летнего курортного сезона будет продолжаться 6 и 7 июня.