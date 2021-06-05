В Ростовской области задержанный избил полицейских

В Ростовской области находящийся в изоляторе временного содержания мужчина напал на трех сотрудников полиции. Как сообщает региональный Следственный комитет, он нанес правоохранителям множество ударов руками и ногами в различные части тела.

В изолятор местный житель был помещен после того, как его задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

После инцидента в СИЗО в отношении жителя Морозовского района Ростовской области было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.