На Южном Урале произвел вынужденную посадку "кукурузник"

В Челябинской области воздушное судно произвело вынужденную посадку на поле.

Инцидент произошел сегодня около поселка Сухтелинский. Ан-2 сел на поле из-за технической неисправности (перегрев двигателя), сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Воздушное судно ДОСААФ следовало с аэродрома Калачево до аэродрома Агаповка. На борту находилось восемь человек: капитан самолета, пилот, механик, врач, четыре парашютиста. Жертв и пострадавших среди них нет.

Сейчас производится осмотр Ан-2. Карталинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.