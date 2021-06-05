Уральские ученые ищут волонтеров для переписи ежей

Трое энтузиастов из Института экологии растений и животных УрО РАН запускают проект "Ежи России", который позволит узнать, как много колючих обитателей проживает в разных регионах. Ученые используют новый способ учета ежей - метод следовых тоннелей, где зверей отслеживают по отпечаткам лап. А чтобы собрать данные со всей страны, к исследованию подключают волонтеров, желающих помочь науке.

- Наша задача - изучить места их обитания в дикой природе и понять, нуждается ли вид в охране. В Великобритании благодаря научному волонтерству обнаружили, что численность ежей уменьшилась на треть. У нас в отличие от британцев обитает несколько видов, к примеру, белогрудый еж, которые мало исследованы, - отвечает руководитель проекта, зоолог Олег Толкачев, старший научный сотрудник ИЭРиЖ УрО РАН.

Без волонтеров собрать данные будет трудно, так что натуралисты могут сделать вклад в науку. Для участия они должны установить в лесу, парке или на приусадебных участках туннели из картона, защитив треугольные домики от влаги. Внутрь необходимо положить лист ламината, фанеры, прикрепить бумагу для отпечатков и нанести на нее специальные чернила (смесь древесного или активированного угля с растительным маслом), а потом следить за "гостями" четыре дня. Приманкой станет собачий корм.

Полевые исследования впервые устроят местные жители, хотя за рубежом добровольцы часто участвуют в таких работах. Что это даст? Зоологи узнают, где живет семейство ежовых - на опушке леса или в сельскохозяйственных угодьях, в каких условиях, а главное - есть ли основания для включения их в Красную книгу. Например, в Свердловской области обыкновенного ежа несколько лет назад отнесли к категории восстанавливающихся.

- Следовые туннели позволяют вести систематический учет, этот метод также используют в Новой Зеландии. Раньше мониторинг ежей проводили, наблюдая за ними по ночам и отправляя тренированных собак, но это менее эффективно. До осени, когда ежики уйдут в спячку, мы ждем сканы отпечатков от волонтеров. Они, кстати, познакомятся и с другими видами фауны - следами белок, мелких грызунов, - уверен Олег.