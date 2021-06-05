В тайге на Урале пропал девятилетний мальчик

В тайге под Североуральском развернуты поиски девятилетнего туриста. С заявлением в полицию обратился 46-летний отец ребенка.

Мальчик родом из Челябинской области. На севере Свердловской области он вместе отцом и еще 16 туристами в составе незарегистрированной тургруппы 4 июня совершали подъем на Уральский хребет в районе базы "Крив", которая находится в 60 километрах от города Североуральска. В пути у мужчины заболела нога, он решил вернуться на базу. Но поскольку сам быстро передвигаться не мог, разрешил мальчику самому дойти до места стоянки у подножия. Когда спустился вниз, школьника нигде не было. Самостоятельные поиски результата не дали.

- Пропавший мальчик был одет в темные брюки и в синюю куртку с черной вставкой на груди, - рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По указанию начальника ГУВД по Свердловской области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова в Североуральске развернут оперштаб. Всего в поисковой операции задействовано около 80 полицейских Североуральска, Ивделя, Серова, Краснотурьинска и Новой Ляли, в том числе кинолог со служебной собакой, а также волонтеры и сотрудники МЧС. Они используют громкоговорящие устройства, квадрокоптер с тепловизором и вертолет для осмотра тайги сверху.

- Полиция просит всех, кто располагает сведениями о возможном местонахождении пропавшего ребенка, сообщить об этом по круглосуточному телефону доверия ГУВД по Свердловской области: +7(343) 358-71-61, - говорит полковник Горелых.

Следователи также начали проверку: осматривают место происшествия, опрашивают членов тургруппы. По итогам будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе областного СК.