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05.06.2021 15:11
Рубрика: В мире

Семья Онассис выставила на аукцион картину Уинстона Черчилля

Текст: Александр Саможнев

После десятилетий хранения картина премьера Уинстона Черчилля "Ров, Брекклс" будет выставлена 23 июня на аукцион Phillips в Нью-Йорке с оценкой от 1,5 до 2 миллионов долларов.

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Пейзаж был написан Черчиллем в 1921 году и оставался в его личной коллекции в течение 40 лет. "Он не любил отдавать картины или продавать их", - цитирует Bloomberg Жана-Поля Энгелена, руководителя отдела современного искусства 20 века и мира Phillips.

Но после того, как в конце 1950-х годов завязалась дружба с судоходным магнатом Аристотелем Онассисом, Черчиль решил подарить ему картину, оказав тем самым честь, которой ранее удостаивались избранные, в том числе королева Елизавета и Дуайт Д. Эйзенхауэр. "Это редкий пример того, когда история искусства и мировая история объединяются", - отметил в этой связи Энгелен.

Онассис был тронут. Он выставил картину в салоне своей яхты "Кристина" где она висела рядом с полотнами Эль Греко, Писсарро, Гогена и Вермеера. Бывший премьер-министр совершил не менее восьми круизов на яхте Онассиса с 1958 по 1963 год. Онассис купил канадский фрегат в конце Второй мировой войны за 34 тысячи долларов, а затем потратил 4 миллиона долларов на реконструкцию судна.

Фото: AP
Картину Черчилля продали на аукционе за 11,5 млн долларов

Когда Онассис умер в 1975 году, дочь передала яхту в дар правительству Греции. Коллекция осталась в семье, а картина Черчилля была помещена на хранение. "Вместо того, чтобы оставаться в запасниках, работа Черчилля теперь перейдет к следующему поколению коллекционеров", - полагает искусствовед Энгелен.

Черчилль был художником-любителем, он написал за жизнь более 500 картин. Весной одну из них, "Башня мечети Кутубия", продала с аукциона за рекордную сумму в 11,5 миллиона долларов американская актриса Анджелина Джоли. На фоне этого растет интерес к пейзажу экс-премьера.

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