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05.06.2021 11:07

Сянган обойдется без американской "заботы"

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 июня подверг критике ситуацию по правам человека в Сянгане, заявив, что "готов стоять вместе с китайским народом". Тем временем напоминаем и Блинкену, и многим другим чиновникам американской администрации, что Сянган - это Особый административный район Китая, а потому права человека там - не их забота.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", ситуацию по правам человека в Сянгане лучше всех знают сами сянганцы. После возвращения района под юрисдикцию Китая в 1997 году, права человека в Сянгане в полной мере гарантируются Основным законом ОАР Сянган и другими законодательными актами. Благодаря принятию в прошлом году "Закона о защите госбезопасности ОАР Сянган", был восстановлен общественный порядок и мир. В этом году оптимизация избирательной системы Сянгана укрепила принцип "Сянганом управляют патриоты".

Некоторые политики в США, игнорируя реальную ситуацию в Сянгане, неоднократно под предлогом "прав человека" и "демократии" вмешиваются во внутренние дела Китая. Ирония в том, что ситуация с правами человека в их собственной стране, мягко говоря, далека от идеала. Непонятно, на каком основании они диктуют права человека в других странах.

Безопасность жизни - базовое право человека. Однако перед пандемией некоторые американские политики поставили политические интересы выше жизни и здоровья нации, затягивая противоэпидемические действия. В конце февраля нынешнего года летальные случаи от коронавируса в США превысили общее число погибших американцев во время Первой мировой, Второй мировой войны и войны во Вьетнаме. Американский эпидемиолог, бывший директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Уильям Фоге назвал это "массовым убийством".

За год с лишним эпидемии обострились застарелые проблемы США - расовая дискриминация, разрыв между богатыми и бедными, что осложнило проблему прав человека в США. Исследование Чикагского университета показало, что в марте этого года бедность в США достигла 11,7 процента населения, что стало пиковым показателем с момента эпидемии.

В этой ситуации американские политики, подобные Блинкену, притворяются равнодушными к проблемам в своей стране, однако выражают "особую заботу" о правах человека в далеком Сянгане. Эти действия демонстрируют лишь одно: их не заботят так называемые "права человека", а только собственная "гегемония".

Для тех, кто не понял, повторяем: дела Сянгана - это дела Китая, а не забота американских политиков.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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