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05.06.2021 14:50
Рубрика: Происшествия

Следствие просит суд арестовать аферистов, обманувших ветерана войны

Текст: Владислав Куликов

В Кузьминский районный суд Москвы поступило ходатайство об аресте двух граждан, которые, по версии следствия, обманули 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила агентству РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.

Фото: Пресс-центр МВД России
Полиция задержала мошенников, обманувших 96-летнего ветерана в Москве

По делу проходят двое фигурантов Алексей Коньков и Руслан Алимирзаев. Оба были задержаны накануне. По данным следствия, именно они 29 мая выманили у ветерана 400 тысяч рублей. У них изъяты телефоны, банковские карты и деньги.

Мошенничество было совершено по следующему сценарию: домой 96-летнему ветерану позвонил мнимый "полицейский", который попросил стать его частью специальной операции по поимке преступника. Мол, в округе орудуют преступники, вымогающие у пожилых людей деньги. Вскоре преступники действительно вышли на связь с ветераном. В свою очередь лже-полицейский убедил ветерана снять с банковского счета и передать вымогателям 400 тысяч рублей - якобы для того, чтобы бандитов взяли с поличным. Но бандиты и лже-полицейский в итоге скрылись

В МВД России не исключают, что помимо Василия Пронина от действий аферистов пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эта информация проверяется.

РИА Новости напоминает, что Василий Пронин - участник битвы на Курской дуге. На прошедшем 9 мая Параде Победы он сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал инцидент с мошенниками "чудовищной ситуацией" и выразил надежду, что "этих подонков найдут".

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