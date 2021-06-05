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05.06.2021 12:38
Рубрика: Происшествия

Сотрудник СИЗО №8 задержан по подозрению в разглашении гостайны

Текст: Владислав Куликов

Сотрудники ФСБ России задержали в Москве сотрудника следственного изолятора, подозреваемого в разглашении гостайны. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, операцию провело управление собственной безопасности ФСБ, а задержан сотрудник СИЗО был на парковке торгового центра в Котельниках, где, как полагают чекисты, он намеревался передать кому-то секретную информацию.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"В ходе оперативно-разыскных мероприятий на автомобильной стоянке, расположенной на территории одного из крупных торговых центров в Котельниках, сотрудниками УСБ ФСИН России задержан один из сотрудников ФКУ СИЗО-8 УФСИН России по Московской области по подозрению в разглашении государственной тайны, - сообщил ТАСС собеседник из силовых структур. - У задержанного изъят магнитный носитель информации, который, по предварительным данным следствия, он собирался передать третьим лицам, не имеющим доступа к гостайне".

Магнитный носитель, который был изъят у сотрудника СИЗО, направлен на экспертизу. После этого, добавляют собеседники агентства, "в отношении подозреваемого будет принято процессуальное решение". Звание и должность задержанного не раскрываются. Сотруднику следственного изолятора вменяется ч. 1 ст. 283 УК РФ ("Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе, работе, учебе").

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