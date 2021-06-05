Сотрудники Apple выступили против возвращения на работу в офис

Сотрудники Apple выступили против нового правила корпорации. Глава компании Тим Кук объявил, что с сентября большинству менеджеров будет предложено работать из офиса по понедельникам, вторникам и четвергам, сообщает новостной портал The Verge.

В письме на имя Тима Кука говорится, что политика по организации рабочего процесса уже вынудила некоторых сотрудников написать заявление на увольнение. Авторы утверждают, что приходится выбирать между семьями, благополучием и тем, чтобы быть частью команды Apple.

При этом отмечалось, что в 2020 году удалось успешно решать поставленные задачи благодаря возможности работать вне офиса и избежать трудностей, связанных с ежедневными поездками. Подчеркивалась также разница во взглядах руководства и персонала компании на удаленную работу.

"Сообщения о том, что "многие из нас хотят лично встретиться с коллегами в офисе" кажутся пренебрежительными и обесценивающими. Мы чувствуем связь с коллегами лучше, чем когда-либо", - говорится в письме сотрудников.

Тим Кук заявил, что в 2020 году в компании "не хватало чего-то существенного - друг друга". Большинству сотрудников будет предложено работать из офиса по понедельникам, вторникам и четвергам и по желанию трудиться удаленно по средам и пятницам. Некоторым группам придется приходить в офис по четыре или пять дней в неделю.