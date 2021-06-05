Советы педагогов: Как понять, что ребенок готов к школе

Как тестировать память будущего первоклашки? Можно ли научиться за лето делать "домашку"? И зачем нужны курсы перед поступлением в школу? Все секреты подготовки к первому классу "Российской газете" рассказали педагоги и психологи.

- Многие родители думают, что выпускник-детсадовец должен уметь бегло читать книжки, считать хотя бы до 20, и писать печатными буквами без ошибок. Так вот, они ошибаются! - говорит педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Екатерина Ятченко. - Важно, чтобы будущий первоклассник был любознательным, хотел учиться, соблюдал школьные правила и мог контролировать себя.

По словам специалиста, готовность к школе можно разложить на несколько "ключей".

Первый - социальный. Ребенок знает и готов соблюдать общепринятые нормы и правила, готов общаться с учителями и одноклассниками.

Второй - интеллектуальный. Ребенок умеет сравнивать и обобщать, классифицировать, решать логические задачи. Скажем, сможет ответить на простой вопрос: "Автобус, поезд, трамвай, - что это, все вместе"? Правильный ответ - транспорт.

Третий - физическая готовность. Ребенок должен выдержать школьную нагрузку, высидеть несколько уроков подряд, даже с переменами.

Вот краткий чек-лист для родителя. Присмотритесь, может ли ваш ребенок:

- сосредоточенно выполнять задание в течение 10-15 минут;

- не отвлекаться в это время.

Умеет ли он:

- запоминать 10 слов или цифр;

- запоминать картинки, фигуры, символы;

- читать наизусть небольшие стихотворения;

- пересказывать тексты (сказки, рассказы, басни);

- составлять небольшие событийные рассказы по картинкам.

Хорошо, если ваш будущий первоклассник может:

- выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие, например, встать на одну ногу, другую согнуть, ступню прижать к колену, руки вытянуть вперед, закрыть глаза и простоять 8-10 секунд;

- метко бросать предметы обеими руками;

- ездить на самокате, велосипеде и др.

Перед поступлением в школу ваш ребенок умеет:

- чертить прямую, волнистую, ломаную линии;

- рисовать по клеточкам и точкам, перерисовывать узор по клеточкам, выполнять простые графические диктанты;

- вырезать по шаблону и клеить;

- рисовать и лепить как отдельные образцы, так и целые композиции.

Мама в теме

- На просторах интернета можно найти множество различных тестов и методик для оценки готовности ребенка к школе. Но самый важный аспект готовности - развитие мышления, внимания, усидчивости, памяти, восприятия, умения выполнять задания по инструкции, мелкой моторики. Именно на это нужно делать упор при подготовке, а всему остальному ребенок легко научится в школе, - говорит воспитатель школы № 830 г. Москвы Альбина Минигалиева. - Некоторые родители еще до школы учат ребенка считать, читать и писать, обучают иностранным языкам, совершенно не интересуясь мнением малыша на этот счет. Да, очень здорово, если ребенок все это умеет. Но только когда он сам, осознанно захотел этому научиться.

Педагог дает несколько полезных лайфхаков для таких "беспокойных" родителей:

- Можно не учить дошкольника решать математические задачки, но важно объяснить ему сам механизм счета: что такое количество предметов, почему нам важно понимать, что - больше, а что - меньше, ориентироваться в пространстве: справа, слева, верх, низ.

- Можно не учить читать, но вырастить в ребенке желание знакомства с книгой: читайте удивительные истории ему на ночь, вслух, всей семьей: взрослые по абзацу, ребенок по предложению.

- Можно не научить писать, но подготовить ребенка к этому: показать, как правильно сидеть за столом, держать ручку или карандаш, развивать мелкую моторику рук, для формирования навыка будущего письма можно использовать "штриховки".

Как научиться быстро делать "домашку"?

- Для быстрого выполнения домашней работы я рекомендую научить ребенка за лето выполнять различные задачи последовательно и по шагам. Можно прописать некий алгоритм: с чего начинать, на что обращать внимание и когда можно попросить помощи взрослого, - говорит учитель начальных классов школы № 1560 "Лидер" г. Москвы Анна Трубицина.

Задача 1

Во время экскурсии дорога из школы в парки обратно заняла 20 мин, а в самом парке дети пробыли 40 мин. Сколько всего времени ушло на эту экскурсию?

Задача 2

Определите, сколько звуков в слове ёж и какие?

Ёж [й" о ш]

Задача 3

На одной ветке яблони висело 6 яблок, а на другой - 7. Сколько яблок было на обеих ветках яблони?

Педагог также рассказала о пользе подготовительных курсов для дошколят: это, в первую очередь, возможность познакомиться со своими будущим учителем. На них ребенок сможет понять принципы взаимодействия между учителем и учеником. И после них он гораздо быстрее "втянется" в школьный ритм.