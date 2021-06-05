Страны G7 договорились ввести налог не менее 15 процентов на техгигантов

Министры финансов стран "Большой семерки" договорились о минимальном глобальном корпоративном налоге в размере не менее 15 процентов. Историческое соглашение может положить конец десятилетиям конкуренции стран за привлечение технологических гигантов с помощью низких налоговых ставок, сообщает телерадиостанция Deutsche Welle.

Цель сделки - заставить транснациональные корпорации, особенно технологических гигантов, платить больше в государственную казну, сильно пострадавшую от пандемии. "Я рад объявить, что сегодня после многолетних обсуждений министры финансов стран "Большой семерки" достигли исторического соглашения о реформировании глобальной налоговой системы", - заявил министр финансов Великобритании Риши Сунак, который председательствовал на переговорах.

Решение G7 о международной налоговой справедливости является историческим, отметил в своем заявлении министр финансов Германии Олаф Шольц. По его словам, это очень хорошая новость для налоговой справедливости и солидарности и плохая новость для налоговых убежищ по всему миру. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр указал, что обязательства группы являются "отправной точкой", пообещав повышать их и дальше. "Это отправная точка, и в ближайшие месяцы мы будем бороться за то, чтобы минимальная ставка корпоративного налога была как можно выше", - подчеркнул Ле Мэр.

Глобальный минимальный налог будет взиматься только со 100 крупнейших и наиболее прибыльных компаний мира. Если компания платит налоги в каком-либо месте с более низкой ставкой, ей, вероятно, придется платить дополнительно.

"Это поможет мобилизовать необходимые триллионы долларов для финансирования частного сектора и укрепить государственную политику на пути выполнения наших обязательств по достижению нулевого уровня выбросов углерода", - говорится в заявлении "семерки".