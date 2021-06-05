В Беларуси назвали санкции Евросоюза "рейдерским захватом"

Введенные Европой санкции в авиационной сфере можно расценивать как "рейдерский захват", заявил директор департамента по авиации минтранса Беларуси Артем Сикорский.

По его словам, авиакомпания "Белавия" вообще не участвовала в этих событиях. Ограничения в отношении перевозчика выглядят рейдерским захватом. Диспетчер и специалисты по безопасности реагировали на инцидент с самолетом Ryanair, передает РИА Новости.

В полночь вступило в силу постановление ЕС о запрете белорусским авиаперевозчикам с 5 июня использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС. Ограничения не касаются гуманитарных рейсов, а также аварийных посадок и экстренных пролетов.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала разделять политику и вопросы авиационной безопасности после инцидента с Ryanair. Напомним, что самолет рейсом из Греции в Литву совершил вынужденную посадку в Минске в связи с сообщением о минировании. Запрет европейским самолетам пользоваться белорусским воздушным пространством - это политизация авиационной безопасности, указал генеральный директор IATA Уилли Уолш.