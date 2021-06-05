В Бразилии будут производить минимум 8 млн доз "Спутника V" в месяц

В Бразилии планируют производить на своей территории, по меньшей мере, 8 млн доз российской вакцины "Спутник V" в месяц - с перспективой экспорта, сообщил 5 июня посол Бразилии в России Товар да Силва Нунес.

"Как вы знаете, производство вакцины "Спутник V" уже началось. И мы сможем использовать ее не только в Бразилии в разрешенных объемах, но и экспортировать ее, в частности, в страны Латинской Америки", - сообщил он журналистам.

Ранее в РФПИ сообщали, что с бразильским партнером компанией Uniao Quimica обсуждались объемы производства 8 млн доз в месяц.

В отношении процедуры одобрения российской вакцины в стране (сначала в регистрации "Спутника V" было отказано), посол уточнил, что весь процесс проходил в обычном, стандартном режиме

"Экспертам требуется получить всю необходимую информацию от производителя, изучить ее - все это не происходит мгновенно и зависит от ряда обстоятельств", - цитирует дипломата Интерфакс.

Товар да Силва Нунес выразил уверенность, что бразильский регулятор "сделал все возможное для того, чтобы как можно быстрее принять это решение, но столкнулся с определенными сложностями". Как он отметил, в эту ситуацию политики никак не вмешиваются.