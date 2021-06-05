Новости

Вышел трейлер "Щенячьего патруля" с Ким Кардашьян 12:47
Умер народный артист России, актер Георгий Жемчужный 04.06.2021
Группа Little Big перепела Backstreet Boys и выпустила новый клип 04.06.2021
Актер из "12 стульев" Валерий Шептекита умер от COVID 04.06.2021
Актер Сергей Шадрин умер после операции 04.06.2021

В департаменте здравоохранения прояснили ситуацию с актрисой Тихановой

Новости
    05.06.2021, 12:28
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В департаменте здравоохранения Москвы прокомментировали ситуацию с актрисой Альбиной Тихановой. Напомним: ранее друг 73-летней артистки рассказал в социальных сетях, что Тихановой, получившей в результате неудачного падения многочисленные переломы, требуется финансовая помощь. По словам мужчины, актрису собираются выписать из больницы, и ей нужна сиделка.

"Информация о выписке актрисы не соответствует действительности. На данный момент женщина находится в больнице, в ближайшее время будет осуществлен перевод в другое отделение для дальнейшего лечения, где она продолжит получать необходимую медицинскую помощь", - сообщила представитель ведомства Мария Смирнова.

Также в заявлении департамента, имеющемся в распоряжении "Кинократии", уточнено: в вопросе, касающемся социальной поддержки артистки, по информации Департамента труда и соцзащиты населения, 4 июня с Тихоновой связывались представители социальных служб, "однако от помощи соцработников женщина отказалась".

В случае же, если актрисе будет необходимо надомное обслуживание, она сможет обратиться в ближайший филиал центра госуслуг "Мои Документы" или в центр социального обслуживания для оказания помощи в сборе документов. И при необходимости социальные работники готовы помочь женщине в оформлении документов, заверила представитель депздрава.

Альбина Тиханова родилась 11 июня 1947 года в Новосибирске. Окончив театральное училище, в 70-е переехала в Москву. Служила в Новом драматическом театре, МХАТ, в Театре Сергея Безрукова. На экранах - с 1983-го: "Виола Тараканова", "Московская сага", "Каменская", "Бумер 2", "Домашний арест", "Эпидемия", "Аритмия", другие телевизионные и полнометражные проекты.

Новости

От коронавируса умер актер из "Ликвидации" Николай Завгородний 04.06.2021
Донни Йен присоединится к Киану Ривзу в "Джоне Уике 4" 04.06.2021
Актриса из "Домашнего ареста" Тиханова госпитализирована с переломами 04.06.2021
Умерла актриса из "17 мгновений весны" Наталья Зорина 04.06.2021
⧣ Россия
Фото: youtube.com
Вышел трейлер "Джетлага" с Ириной Старшенбаум 03.06.2021
Умер заслуженный артист России, актер Абдурашид Махсудов 03.06.2021
Вышел трейлер российского анимационного фэнтези "Кощей. Начало" 03.06.2021
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/TVGuide
Умерла актриса Арлин Голонка 03.06.2021
Умер актер из "Прослушки" и "МЭШа" Роберт Хоган 03.06.2021
Софи Тернер сыграет в новом сериале HBO "Лестница" с Колином Фертом 03.06.2021
⧣ происшествия
Фото: twitter.com/marilynmanson
Очередная бывшая подруга обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании 01.06.2021
32-летний актер из "Школы рока" Кевин Кларк трагически погиб в США 28.05.2021
СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк 27.05.2021