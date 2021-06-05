В департаменте здравоохранения прояснили ситуацию с актрисой Тихановой

В департаменте здравоохранения Москвы прокомментировали ситуацию с актрисой Альбиной Тихановой. Напомним: ранее друг 73-летней артистки рассказал в социальных сетях, что Тихановой, получившей в результате неудачного падения многочисленные переломы, требуется финансовая помощь. По словам мужчины, актрису собираются выписать из больницы, и ей нужна сиделка.

"Информация о выписке актрисы не соответствует действительности. На данный момент женщина находится в больнице, в ближайшее время будет осуществлен перевод в другое отделение для дальнейшего лечения, где она продолжит получать необходимую медицинскую помощь", - сообщила представитель ведомства Мария Смирнова.

Также в заявлении департамента, имеющемся в распоряжении "Кинократии", уточнено: в вопросе, касающемся социальной поддержки артистки, по информации Департамента труда и соцзащиты населения, 4 июня с Тихоновой связывались представители социальных служб, "однако от помощи соцработников женщина отказалась".

В случае же, если актрисе будет необходимо надомное обслуживание, она сможет обратиться в ближайший филиал центра госуслуг "Мои Документы" или в центр социального обслуживания для оказания помощи в сборе документов. И при необходимости социальные работники готовы помочь женщине в оформлении документов, заверила представитель депздрава.

Альбина Тиханова родилась 11 июня 1947 года в Новосибирске. Окончив театральное училище, в 70-е переехала в Москву. Служила в Новом драматическом театре, МХАТ, в Театре Сергея Безрукова. На экранах - с 1983-го: "Виола Тараканова", "Московская сага", "Каменская", "Бумер 2", "Домашний арест", "Эпидемия", "Аритмия", другие телевизионные и полнометражные проекты.