Актриса из "Домашнего ареста" Тиханова госпитализирована с переломами

Советская, российская актриса Альбина Тиханова оказалась в больнице с тяжелыми травмами, которые получила в результате падения. Информация об этом, с призывом помочь 73-летней артистке материально, появилась в Facebook.

Как уточнено, беда с Тихановой произошла 30 мая, когда актриса, "идя в магазин около дома, очень неудачно упала и получила переломы обеих рук и правой ноги".

По словам артистки, в больнице №15 в Выхино, где она сейчас лежит, ей сказали, что "сделали всё, что могли - наложили гипс на обе руки и ногу" и собираются выписывать пожилую женщину уже сегодня. Но в нынешнем состоянии Тиханова не может себя обслуживать и срочно нуждается в сиделке. И встает вопрос денег. С которыми проблема: последние пару лет артистка не снималась в кино и может рассчитывать пока только на пенсию.

Альбина Тиханова родилась 11 июня 1947 года в Новосибирске. Окончила тамошнее театральное училище. В 70-е переехала в Москву. Служила в Новом драматическом театре, МХАТ, Театре Сергея Безрукова.

На экранах - с 1983-го. В фильмографии, в том числе, - "Виола Тараканова", "Московская сага", "Каменская", второй "Бумер", "Озабоченные", "Тихий Дон" 2015-го, "Домашний арест" (Клавдия Сапрыкина), "Эпидемия", "Аритмия".