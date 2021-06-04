Новости

Умерла актриса из "17 мгновений весны" Наталья Зорина 11:40
Вышел трейлер хоррора "Демоник" - нового фильма режиссера "Района № 9" 11:28
Скарлетт Йоханссон представила новый трейлер "Черной вдовы" от Marvel 03.06.2021
Вышел трейлер фантастического детектива "Воспоминания" с Хью Джекманом 03.06.2021
Умерла звезда латиноамериканских "мыльных опер" Виолета Видаурре 03.06.2021

Актриса из "Домашнего ареста" Тиханова госпитализирована с переломами

Новости
    04.06.2021, 12:25
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советская, российская актриса Альбина Тиханова оказалась в больнице с тяжелыми травмами, которые получила в результате падения. Информация об этом, с призывом помочь 73-летней артистке материально, появилась в Facebook.

Как уточнено, беда с Тихановой произошла 30 мая, когда актриса, "идя в магазин около дома, очень неудачно упала и получила переломы обеих рук и правой ноги".

По словам артистки, в больнице №15 в Выхино, где она сейчас лежит, ей сказали, что "сделали всё, что могли - наложили гипс на обе руки и ногу" и собираются выписывать пожилую женщину уже сегодня. Но в нынешнем состоянии Тиханова не может себя обслуживать и срочно нуждается в сиделке. И встает вопрос денег. С которыми проблема: последние пару лет артистка не снималась в кино и может рассчитывать пока только на пенсию.

Альбина Тиханова родилась 11 июня 1947 года в Новосибирске. Окончила тамошнее театральное училище. В 70-е переехала в Москву. Служила в Новом драматическом театре, МХАТ, Театре Сергея Безрукова.

На экранах - с 1983-го. В фильмографии, в том числе, - "Виола Тараканова", "Московская сага", "Каменская", второй "Бумер", "Озабоченные", "Тихий Дон" 2015-го, "Домашний арест" (Клавдия Сапрыкина), "Эпидемия", "Аритмия".

Новости

Вышел трейлер "Джетлага" с Ириной Старшенбаум 03.06.2021
Индийский актер Дж. Рамачандран умер сразу после смерти жены 03.06.2021
Умер заслуженный артист России, актер Абдурашид Махсудов 03.06.2021
Вышел трейлер российского анимационного фэнтези "Кощей. Начало" 03.06.2021
⧣ Россия
Фото: youtube.com
Умерла актриса Вера Ефремова 02.06.2021
Умер заслуженный артист России Александр Майкапар 02.06.2021
Лидер Rammstein показал клип с Лениным, пионерами, Реввой и Тарасовой 01.06.2021
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/TVGuide
Умерла актриса Арлин Голонка 03.06.2021
Умер актер из "Прослушки" и "МЭШа" Роберт Хоган 03.06.2021
Софи Тернер сыграет в новом сериале HBO "Лестница" с Колином Фертом 03.06.2021
⧣ происшествия
Фото: twitter.com/marilynmanson
Очередная бывшая подруга обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании 01.06.2021
32-летний актер из "Школы рока" Кевин Кларк трагически погиб в США 28.05.2021
СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк 27.05.2021