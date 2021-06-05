В Государственном музее А.С. Пушкина открылась выставка "Поэты и музы"

В Государственном музее А.С. Пушкина открылась уникальная выставка "Поэты и музы".

Не бывает лирики без любви. Но кто они, эти таинственные незнакомки, прекрасные дамы, резвые "вакханки", преданные жены и "милые гости с дудочкой в руке", что вдохновляли поэтов и писателей на литературные подвиги? Что за химия соединяла этих мужчин и женщин, тянула друг к другу, рифмовалась в строки, пережившие в итоге и своих создателей, и их вдохновительниц?

Более 200 документов, картин, личных вещей героев, рукописей, фотографий - это пропуск в мир тайных душевных переживаний великих представителей отечественной словесности: от Державина и Карамзина, Пушкина и Толстого до Шолохова и Паустовского, Шукшина и Высоцкого.

Это выставка должна была открыться еще в прошлом году, но пандемия, кажется, саму жизнь поставила на паузу. Тем поразительнее воодушевляющая сила великой русской литературы, которая несмотря и вопреки объединила любовью 54 литературных музея со всей страны.

Как заметил директор Государственного музея им. Пушкина Евгений Богатырев, такого у нас раньше не делал никто: "Каждый музей получил право голоса. Для своих статей наши коллеги сами выбирали возлюбленных, знакомых, жен, мужей, матерей. О каждом из героев рассказано по-разному, выделены какие-то определенные биографические фрагменты".

Внуку писателя Михаила Шлохова, депутату Госдумы Александру Шолохову повезло вырасти в счастливой семье, полной любви. "На нашем стенде вы увидите музу моего деда, ставшую ему и женой, и нежным другом, и хранительницей его домашнего очага, Марию Петровну. Вместе они прошли путь длинною в 60 лет. И он не уставал признаваться ей в любви", - рассказывает он.

На выставке есть записка Михаила Александровича: "М.П. Шолоховой. До свидания, моя единственная на всю жизнь любовь". Ее он написал в больнице и отправил через медицинскую сестру своей жене, которая всего лишь 30 минут назад ушла в соседнюю палату, чтобы немного отдохнуть. Здесь же рядом кирзовые сапоги, в которых она подолгу гуляла с мужем, и великолепное платье, в котором она блистала рядом с мужем на вручении Нобелевской премии.

"Тема эта мне очень близка, - говорит поэт и публицист Юрий Кублановский. - Я знаю, что значит любовь для поэта. Ведь стихи, как известно, накрывают с головой каждый раз неожиданно. Одним обдуманным сочинительством не обойтись. Внезапность вдохновения заставляет сжиматься сердце от ликования. Но тут же следом за несказанной радостью - беспокойство, вдруг все сорвется. Не бывает лирики без любви. А любовь многолика: от захлеба - до, если угодно, ожесточения, когда что-то, о чем мечталось, не удается".

Все сложно и деликатно одновременно. Как у Есенина, чьи строки напомнил Кублановский: Да, мне нравилась девушка в белом, Но теперь я люблю в голубом… Сергей Есенин всю жизнь искал свою идеальную музу, более того - многократно находил! Но увы, любая загадка манит лишь до тех пор, пока она не разгадана. Среди его муз Зинада Райх, Асейдора Дункан, Августа Миклашевская, Надежда Вольпин, Софья Толстая… На выставке - их фотографии, письма и рукописи стихов поэта.

Впечатляет и список дам сердца Александра Пушкина. Его муза - "друг мечты", "богиня песнопенья" - то верная и ласковая, то "зевающая" и задумчиво-грустная, нередко "своенравная", "резвая болтунья", "подруга дней". Можно долго разглядывать портреты тех, кому посвящены эти строки. Но с особым трепетом смотришь, на стоящие на соседних полках туфельки Натальи Гончаровой и рюмочку Анны Керн.

Впервые столичной публике представили редкие экспонаты из Государственного музея-усадьбы В. Г. Белинского в Пензенской области. Говоря о страстном, владевшем им с юности желании любить и быть любимым, 29-летний Белинский с присущим ему максимализмом утверждал: "Я потребовал бы от женщины вот чего: чтобы, при красоте (разумеется, относительной), грации и женственности... она все понимала, по-женски, и чтобы она полюбила меня не за героизм, не за блеск, которого не лишена моя дикая и нелепая натура, но за человечность, доброту сердца...". И он нашел свою идеальную женщину - классную даму Александровского института Марию Васильевну Орлову.

"Душенька моя, голубчик, самая лучшая на свете", - так обращался Лев Толстой к Софье Андреевне. Портреты, письма, пейзажи, личные вещи Толстых переносят посетителей в "Ясную поляну", которая сохранилась для потомков стараниями преданной Софьи Андреевы. На выставке есть ее платье. Его носила хрупкая, невысокая женщина с огромной внутренней силой. "Сознание служения гению и великому человеку давало мне силы на все"", - писала она в своих воспоминаниях.

Главной женщиной в жизни Василия Белова была его мама Анфиса Ивановна. Потеряв мужа на войне, она одна поставила на ноги пятерых детей. "Все, что связано с моей литературной деятельностью... от мамы. Язык от нее", - говорил Василий Иванович. Ей он посвятил стихотворение "Мама", рукопись которого представлена на выставке. А рядом намоленный трехстворчатый медный складень с Николаем Чудотворцем, принадлежащий матери писателя.

Марина Цветаева и Сергей Эфрон - еще одна необыкновенная история любви. На двоих за 30 совместных лет у них было все: безмятежность дореволюционной счастливой жизни в Москве, кошмар военного коммунизма, ужасы Гражданской войны, горький хлеб эмиграции, советские иллюзии, приведшие семью к гибели… Среди экспонатов выделяется одна записка: "Сыр, масло, молоко за окном…", а внизу набросок - кошечка лежит в постели, укрывшись с головой одеялом, а рядом могучий лев варит суп. В этом вся суть их отношений.

Черная шляпка и белый кружевной воротничок Любови Блок, белоснежное платье Ольги Книппер-Чеховой, скромное обручальное кольцо Елизаветы Куприной, авторучка Валерии Пришвиной… Здесь много таких вещей, заставляющих замереть на мгновение и задуматься о том всепоглощающем чувстве, подарившем миру настоящие шедевры литературы и искусства. Сюда надо приходить на несколько часов и обязательно с экскурсоводом, иначе ваша муза может случайно прошелестеть мимо.