В Латвии проходят выборы в местные органы самоуправления

Особенности муниципальных выборов в Латвии, которые стартовали в первое воскресенье июня, местные обозреватели связывают не столько со шлейфом пандемии коронавирусной инфекции, сколько с итогами крайне радикальной административно-территориальной реформы, в результате которой, согласно прошлогоднему указу президента Левитса, из 119 самоуправлений в почти двухмиллионной республике их осталось только 42. Зато уже буквально через месяц статус города получат Кокнесе и Иецава, а годом позже его обретут еще Адажи, Кекава и Марупе.

Правда, уточняет портал bb. lv, нынешние выборы назначены только в 41-ом самоуправлении. Дело в том, что в Риге уже состоялись внеочередные выборы в августе прошлого года. Кроме того, судя по данным латвийского ЦИК, выборы не объявлены и в Резекненском крае, где они приостановлены в связи с решением Конституционного суда, признавшим не соответствующим Основному закону страны присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю.

На выборах в этом году подано 324 кандидатских списка, а на депутатские мандаты претендуют 5580 кандидатов. Больше всего, констатируют наблюдатели, списков подано на выборы в курортной Юрмале - 13, а меньше всего их зарегистрировано в Валкском и Вентспилсском краях, только по три. А всего по стране в списки включено 964 339 избирателей.

Что же касается предварительных результатов голосования, то они, полагают эксперты, будут известны в ночь на 6 июня. А окончательные результаты Центризбирком обязан огласить не позднее, чем в течение семи дней после выборов.

Кстати, проголосовать граждане Латвии, напоминают агентства, могут на любом избирательном участке своего самоуправления. А для тех из них, кто по разным причинам не смогут проголосовать сегодня, участки работали 31 мая, 3 и 4 июня. За эти три дня в предварительных выборах приняли участие 12,3 процента избирателей.