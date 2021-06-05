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Вышел трейлер "Щенячьего патруля" с Ким Кардашьян

Новости
    05.06.2021, 12:47
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

У людей впечатлительных сейчас взорвутся, похоже, их измерители мимишности: в Сети появился трейлер полнометражного "Щенячьего патруля" (PAW Patrol: The Movie). Ролик, среди прочего, опубликовала в своих аккаунтах большая медийная персона Ким Кардашьян Уэст - лауреат премии "Золотая малина" потрудилась на оригинальной озвучке проекта.

Фото: youtube.com
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Помимо нее свои голоса туда отдали Иэн "Юный Шелдон" Армитедж, Рон Пардо (сериалы "Эйс Вентура" и "Инспектор Гаджет"), Яра Шахиди ("Гриффины"), Рэндолл Пак ("Ванда/Вижн"), Джимми Киммел и Тайлер Перри ("Стартрек").

Режиссер и соавтор сценария - Кэллан Брункер (вторая "Реальная белка", "Академия монстров", "Семейка Бигфутов").

Российская премьера - 26 августа.

"Щенячий патруль" - канадский анимационный сериал, выходящий с 2013 года на канале Nickelodeon. В центре шоу, насчитывающего уже почти двести эпизодов, мальчик Зик Райдер, возглавляющий отряд деятельных щенков-спасателей, снабженных будками-трансформерами и рядом специальных полезных навыков.

Шоу транслируется в почти 130 странах, включая Россию. Рейтинги его высоки.

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