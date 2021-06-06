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07.06.2021 19:24
Рубрика: В мире

Дроны над пляжем

В Южной Корее ищут зараженных с воздуха
Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8475)
С 1 июня ряд крупнейших пляжей Южной Кореи официально начали свою работу, но власти предупредили, что из-за продолжающейся вспышки COVID-19 в режим работы будет внесен ряд ограничений. Так, количество посетителей будет контролироваться, чтобы не допускать чрезмерного скопления, будут сохраняться ограничения по количеству собирающихся, все должны будут носить маски.
Фото: EPA-EFE/YONHAP Фото: EPA-EFE/YONHAP
Фото: EPA-EFE/YONHAP

Как сообщили местные СМИ, власти, опасаясь вспышек коронавируса среди отдыхающих, особое внимание обратили на быстрое выявление зараженных COVID-19. Основная ставка делается на постоянный мониторинг температуры тела посетителей. Для этого всем, кто приходит на пляж, измеряют температуру, и если она нормальная, то допускают к морю, но при этом на руку посетителю прикрепляют наклейку из специальной ткани, которая меняет цвет в зависимости от температуры тела. Если температура в пределах нормы, то наклейка зеленая, а при повышенной она становится ярко желтой или оранжевой, что служит основанием для повторного замера в амбулаторных условиях. За цветом наклеек следят спасатели, которые находятся в местах отдыха.

Фото: EPA/YONHAP
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Кроме того, на некоторых пляжах также задействованы дроны, оснащенные фотокамерами с функцией дистанционного измерения температуры. Беспилотники теперь регулярно совершают патрульные облеты над пляжами, проводя сканирование температуры тела отдыхающих. В случае обнаружения лиц с повышенной температурой информация об этом передается в диспетчерский центр пляжа, после чего таких людей с соблюдением мер предосторожности вновь проверяют и затем, если есть необходимость, уже проводят тест на коронавирус. Такие дроны-сканеры уже начали работу на ряде пляжей восточного побережья Кореи, которое пользуется особой популярностью в качестве места отдыха в летнюю жару.

В мире Восточная Азия Южная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

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