С 1 июня ряд крупнейших пляжей Южной Кореи официально начали свою работу, но власти предупредили, что из-за продолжающейся вспышки COVID-19 в режим работы будет внесен ряд ограничений. Так, количество посетителей будет контролироваться, чтобы не допускать чрезмерного скопления, будут сохраняться ограничения по количеству собирающихся, все должны будут носить маски.

Как сообщили местные СМИ, власти, опасаясь вспышек коронавируса среди отдыхающих, особое внимание обратили на быстрое выявление зараженных COVID-19. Основная ставка делается на постоянный мониторинг температуры тела посетителей. Для этого всем, кто приходит на пляж, измеряют температуру, и если она нормальная, то допускают к морю, но при этом на руку посетителю прикрепляют наклейку из специальной ткани, которая меняет цвет в зависимости от температуры тела. Если температура в пределах нормы, то наклейка зеленая, а при повышенной она становится ярко желтой или оранжевой, что служит основанием для повторного замера в амбулаторных условиях. За цветом наклеек следят спасатели, которые находятся в местах отдыха.

Кроме того, на некоторых пляжах также задействованы дроны, оснащенные фотокамерами с функцией дистанционного измерения температуры. Беспилотники теперь регулярно совершают патрульные облеты над пляжами, проводя сканирование температуры тела отдыхающих. В случае обнаружения лиц с повышенной температурой информация об этом передается в диспетчерский центр пляжа, после чего таких людей с соблюдением мер предосторожности вновь проверяют и затем, если есть необходимость, уже проводят тест на коронавирус. Такие дроны-сканеры уже начали работу на ряде пляжей восточного побережья Кореи, которое пользуется особой популярностью в качестве места отдыха в летнюю жару.