Нашумевшее дело рыбопромышленника из Мурманска пересмотрят

Дело рыбопромышленника Юрия Тузова, приговоренного Басманным судом Москвы к 9 годам колонии по обвинению в вымогательстве и похищении бизнесмена Павла Сурина, передано в апелляционную инстанцию.

"Юрия Тузова мы знаем как прямого, искреннего и честного человека. Он - старейшина рыбной отрасли страны с безупречной репутацией. Десятки лет он давал работу тысячам людей и всегда заботился не только о процветании Мурманска, но и о его жителях", - это фрагмент из петиции, под которой только за 3 дня подписались почти 1000 мурманчан.

По данным СМИ, Тузов в 1995 году создал рыбопромысловую компанию ООО "Норд Пилигрим". Более чем за 20 лет объем квоты "Норд Пилигрима" увеличился в 30 раз. "Норд Пилигрим" работал успешно, и Юрий Тузов решил приобрести другую компанию, также обладавшую квотой, чтобы увеличить объем лова. В 2010 году он купил ООО "АФК Плюс", имевшее арбитражные споры. Затем приобрел еще и ООО "Патрикс ЛТД". Обе компании должны были влиться в структуру "Норд Пилигрим". Для выравнивания финансового баланса между фирмами был выпущен вексель, который являлся внутренним займом. Затем он должен был быть аннулирован взаимозачетом по мировому соглашению.

По словам Тузова, выдать вексель ему посоветовали его юристы Тененбаум и Бельтюков, которые имели доверенности на представление его интересов. Формально "АФК Плюс" по векселю было должником "Патрикс ЛТД". Образно говоря, для Тузова это - правый и левый карманы, в один из которых полезла чужая рука. В феврале 2013-го арбитраж вынес решение о взыскании с "АФК Плюс" в пользу "Патрикс ЛТД" 400 млн рублей по векселю. Тузов узнал об этом в 2014-м, когда ему предъявили исполнительный лист. Вот так рыбак стал ответчиком по иску на 400 млн, которые требовали по его же собственному векселю. С его слов, заодно он догадался, что уже не является собственником "Патрикс ЛТД" и пошел в арбитражный суд доказывать, что он никому не должен. Новым бенефициаром "Патрикса" стал Павел Сурин. То есть "Патрикс ЛТД" незаметно перешло под контроль Сурина.

По версии следствия, 13 июня 2017 года Сурина затолкали в машину, куда-то вывезли и требовали подписать документы, чтобы он отказался от прав на вексель. В организации похищения обвинили Тузова. СМИ сообщали, что ведущая его уголовное дело следователь СКР Мария Слезкина во время очередного допроса потребовала у него взятку в €2 млн в обмен на смягчение меры пресечения и непривлечение к уголовной ответственности. Подельников следователя схватили при получении денег и осудили, но сама срочно уволившаяся из СКР Слезкина успела скрыться за границей и была объявлена в международный розыск. Это не помешало ей заявить, что она "действовала по прямому указанию бывшего главы ГУ СКР по Москве генерала Александра Дрыманова". Напомним, суд приговорил его к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.

Из протоколов допросов Тузова и Ингаева следует, что Слезкиной и оперуполномоченным Барыльченко оказывалось давление с целью склонения к даче показаний, не соответствующих действительности, для привлечения к уголовной ответственности иных лиц. Многочисленные протоколы следственных действий Слезкиной были составлены в нарушение требований УПК РФ, а изъятые предметы и документы частично утеряны. По итогам служебной проверки вина Слезкиной была установлена.

Защита настаивает: у Тузова не было мотива. На тот момент было вынесено решение арбитражного суда Мурманской области от 11 мая 2017 года, которым вексельная сделка, по сути, была признана ничтожной по безденежности. Зачем кого-то похищать, если гражданско-правовой спор ты уже выиграл? Любопытную версию выдвинуло одно из СМИ: Павел Сурин, понимая, что он проиграл арбитражный процесс, решил разобраться с Тузовым "проверенными" методами. Для "решения проблемы" он обратился к ранее судимому гражданину Мельникову, который, похоже, ранее отбывал наказание за похищение немецкого бизнесмена. Помощник Сурина якобы видел, как хозяина увозили в машине. "Похитителей" задержали по возвращении в Москву. "И тут, по-видимому, родился "гениальный" план убить сразу двух зайцев: отмазать Мельникова и обвинить несговорчивого рыбака в похищении. Так Юрий Тузов стал "организатором" похищения Павла Сурина". В эту смелую версию можно не верить, но право на жизнь она имеет.

В 2019-м, упоминали СМИ, дело вернули из прокуратуры следствию. Едва ли не ключевым моментом являлось требование прокурора проверить алиби Юрия Тузова. В материалах дела говорится о том, что он, как организатор преступления, лично встретился с одним из будущих исполнителей и дал ему четкие указания. Но адвокаты рыбопромышленника, кстати, добровольно прошедшего полиграф, предоставили документы о том, что в этот момент бизнесмен находился на борту самолета. Суд исключил из обвинения указание на эту встречу, но решил, что это "не влияет на выводы суда о причастности Тузова к организации похищения Сурина и совершении в отношении него вымогательства". Странно, алиби-то - железное! Вернемся к полиграфу. Психофизиологическое исследование было проведено 9 августа 2018 года. Оно показало, что никакого отношения к похищению Сурина Тузов не имеет и подписания долговых документов от потерпевшего не требовал.

Итак, что дошло до суда? Малоубедительный мотив, железное алиби и полиграф в пользу обвиняемого. Что в остатке? Приговор, по которому искренне возмущенный "беспределом" Слезкиной и Ко Тузов получил 9 лет колонии строгого режима. Еще пять подсудимых получили от 7,5 до 9,5 года заключения, один - условный срок. Впереди апелляция. Защита Тузова считает, что во время судебного заседания судья Евгения Николаева могла нарушить тайну совещания. Она успела вынести два решения по разным делам. А это, согласно постановлению ВС, может служить основанием к отмене приговора. Даже эксперты не берутся предсказать, какое решение примет коллегия по уголовным делам Мосгорсуда. Безусловно, вышестоящая инстанция беспристрастно рассмотрит дело и вынесет справедливое решение. А громкие дела Дрыманова и Голунова доказали, что правоохранительная система намерена решительно исправлять "ошибки" и очищать свои ряды.

Защита рыбопромышленника Юрия Тузова предполагает, что во время судебного заседания судья Евгения Николаева могла нарушить тайну совещания

Тузову уже 60 и 9 лет "строгача" для него сродни смертному приговору. Можно только гадать, что станет с его предприятием, много лет дававшим сотни рабочих мест. СМИ писали, что все деньги он вкладывал в производство. Купил полуразрушенную рыбную фабрику в Териберке. Собственными силами пытался восстановить ее, чтобы хоть как-то оживить вымирающий поселок. Тот самый, о котором весь мир узнал благодаря картине Андрея Звягинцева "Левиафан". Как известно, фильм заканчивается плохо - система круговой поруки безжалостно перемалывает судьбы главных героев. Хочется, чтобы в реальной жизни было иначе.