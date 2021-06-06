Алексей Коньков и Руслан Алимирзаев это лето проведут в некомфортных условиях столичного следственного изолятора за хамскую кражу накопленных денег у 96-летнего героя Курской дуги Василия Пронина.

В суде адвокаты этих граждан очень просили не отправлять их в камеру. Уговаривали суд на залог или домашний арест, соглашались на запрет определенных действий. Но их преступление было настолько циничным, что суд решил - пусть посидят. Тем более что вины эта пара не признала, заявив, что их подставили.

Все началось с того, что в Москве 29 мая мошенники выманили у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны 400 тысяч рублей. Все, что он накопил.

Схему обмана использовали самую примитивную. Так в последнее время обманывают в основном пожилых людей. Сначала ветерану позвонил якобы участковый с предупреждением, что в районе орудуют бандиты, которые уже обманули несколько человек, а некоторые граждане после общения с ними вообще исчезли. Если Пронину такие позвонят, указал "участковый" то надо тут же перезвонить ему, и дал номер телефона. Через пару часов раздался второй звонок - уже другие граждане, якобы бандиты, начали угрожать ветерану и требовать денег. Наши старики - послушные. Пронин тут же перезвонил липовому участковому. А тот велел деньги снять и передать бандиту, которого на этой передаче и задержат. Когда ветеран понял, что стал очередной жертвой , пошел в полицию. В тот же день было заведено уголовное дело.

Статью фигурантам подобрали "достойную" - крупное мошенничество. Срок начинается от 10 лет

Мошенники не смотрят парады Победы. На нынешнем параде Василия Гавриловича Пронина видела вся страна. Во время парада Победы 9 мая он сидел рядом с президентом Владимиром Путиным, который помог ветерану накинуть куртку.

Когда про обман героя стало известно, искать мошенников кинулись все наши правоохранители - полиция, Следственный комитет, прокуратура. Для профессионалов поиск занял буквально считаные часы. Статью жуликам подобрали "достойную" - "мошенничество в особо крупном размере, совершенное в группе и по предварительному сговору". Срок по ней начинается от 10 лет, а штрафы - с одного миллиона рублей.