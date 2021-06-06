Столичные власти предложили новые правила для регулирования самокатного движения. "Мы считаем, что скорость на тротуарах должна быть ограничена 25 км/ч", - заявил на полях Петербургского экономического форума заммэра Москвы Максим Ликсутов, комментируя всплеск аварийности с участием "электронных средств мобильности".

По данным столичного ЦОДД, в Москве в 2020 году произошло 156 ДТП с участием самокатов и моноколес, что на 66 процентов выше аварийности 2019-го. "Что самое неприятное, в эти ДТП попадают и дети, - отмечает вице-мэр. - Поэтому мы подготовили пакет предложений, которые позволят регулировать движение электросамокатов в городе".

Максим Ликсутов предлагает четко разграничить движение самокатов на проезжей части и тротуарах. Если транспорт находится на автодороге - за ним должны следить сотрудники ГИБДД. Напомним, что сейчас права нужны только на самокаты мощнее 250 Вт. Однако ПДД обязаны соблюдать все, в том числе и пешеходы - формально пока именно такой статус у водителя маломощного электрического самоката.

Что касается езды на тротуарах - здесь власти рассчитывают на автоматическое ограничение скорости. Такая возможность, как показала практика, есть. Оператор кикшеринга Whoosh с помощью телематического оборудования ввел лимит на скорость в парках - 15 км/ч. Как отметил Максим Ликсутов, и с остальными компаниями, дающими самокаты в аренду, тоже провели переговоры на эту тему - основные игроки рынка согласны на лимит. "В идеале на самокате по тротуару нужно передвигаться со скоростью пешеходного потока", - считает вице-мэр. В противном случае это может быть небезопасно для самого "пилота". Особенно если скорость выше 25 км/ч. Дело в том, что самокатчики почти не используют ни шлемы, ни другую защитную атрибутику, как, например, мотоциклисты. Предложения московских властей, как ранее сообщали информагентства, обозначены в официальном письме в федеральный минтранс. Как, впрочем, и другие инициативы на самокатную тему. Пожалуй, самым резонансным пока является предложение в обязательном порядке выдавать номера на электросамокаты. Пока никаких концептуальных решений в сфере регулирования этого транспорта не принято. Единственной реализованной мерой является автоматическое ограничение скорости в Москве.

Между тем

Петербургские врачи борются за жизни четырехлетнего мальчика и пятилетней девочки. Малыши в тяжелейшем состоянии попали в реанимацию в разные дни из разных районов города, но при одинаковых обстоятельствах - их сбили лихачи на электросамокатах.

В столице может стать больше "медленных зон"

В обоих случаях негодяи, не притормозив, скрылись с места происшествия. Как оказалось позже, когда их все-таки нашли и задержали, сделали это вполне сознательно: оба уже имели проблемы с законом и постарались остаться безнаказанными. Тот, кто сбил девочку, даже утопил электросамокат в Неве и перекрасился в блондина, надеясь, что его не узнают.

Возбуждены уголовные дела по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение уделить им максимальное внимание. На днях в офисах петербургских компаний, занимающихся арендой электросамокатов, начались обыски.

Подготовила Евгения Цинклер, Санкт-Петербург