В Иркутске расследуют громкое дело в ЖКХ - его фигурантами стали учредители, руководители и бухгалтеры трех крупнейших управляющих компаний города, в чьем ведении более полутора тысяч многоквартирных домов.

Эти компании, по данным правоохранительных органов, заключали договоры с подрядчиками на обслуживание домов - уборку дворов, мытье подъездов, текущий ремонт. И в ответ требовали "откат" - 5-10 процентов от оплаты услуг. Часть этих денег, полагают следователи, оседала у руководства управляющих компаний, часть директора передавали учредителю, предпринимателю из Санкт-Петербурга. Он на данный момент считается организатором всей схемы. Вероятно, были и другие участники. CКР по Иркутской области и полиция уже заявили о проверке должностных лиц различного уровня на предмет причастности к противоправной деятельности в сфере ЖКХ.

В общей сложности с июля 2019 года и по май нынешнего, по данным регионального СКР, таким образом было выведено более 50 миллионов рублей. Не исключено, что сумма по мере выяснения обстоятельств еще вырастет.

По логике, это ущерб жильцам, которые исправно оплачивали услуги. А раз эти деньги не дошли до конкретных исполнителей, то, значит, на эту сумму услуги оказаны не были. Но с точки зрения закона все не так просто.

Как пояснили в СКР по Иркутской области, в данной ситуации речь идет о взаимоотношениях компаний между собой - одни, как полагают следователи, давали взятку, чтобы получить контракт, другие брали. Уголовное дело возбуждено по статье 204 УК РФ "Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере". Так что жильцы де-юре ни при чем. К тому же доказать, что летом 2019 года в том или ином подъезде недомыли пол или недомели двор, потому что деньги ушли на подкуп, физически невозможно.

Но эта ситуация не уникальна. По всей стране то и дело всплывают истории с присвоением и растратой денег "управляшками". Нечистых на руку коммунальщиков ловят и иногда сажают. Только вот есть ли механизм, позволяющий вернуть присвоенные ими деньги назад в ЖКХ, а в идеале - самим жильцам?

С июля 2019 года и по май нынешнего таким образом было выведено более 50 миллионов рублей

Исполнительный директор НП "ЖКХ-Контроль" Светлана Разворотнева считает что существующие правовые нормы не позволяют даже рассчитать ущерб конкретному дому, а тем более собственнику, и в целом создают почву для различных злоупотреблений в коммунальном хозяйстве.

- Законодательство, к сожалению, устроено так, что вернуть эти деньги в дом не представляется никакой возможности. Отчетность формируется таким образом, что невозможно понять, сколько денег собрали с конкретного дома и на что они пошли, - отмечает Светлана Разворотнева. - Мы давно настаиваем на том, что у каждого дома должен быть открыт свой счет. Деньги с него должны поступать на счет управляющей компании только после того, как собственники квартир подпишут акты о приемке работ.