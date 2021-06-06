Уровень Енисея в городской черте Красноярска превысил 4,5 метра при критической отметке в 3,9 метра. Под затопление могут попасть жилые массивы на правом берегу.

Синоптики предупреждали об огромных запасах снега в Саянах. Из-за чего нынешний паводок может стать самым большим за последний век. На Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии открыт береговой водосброс, предназначенный для экстренных ситуаций. Красноярская ГЭС увеличила сбросы воды сначала до шести, затем до семи тысяч кубометров в секунду. Скорее всего, на этой неделе сброс доведут до восьми тысяч. Но на этом обещают остановиться и не повторять ситуацию 2006 года, когда ГЭС пошла уже на десять тысяч кубометров.

- После обращения краевого правительства начали сбросы досрочно, со 2 июня. И благодаря поэтапному началу сгладили риски и сняли угрозу превышения уровня сброса, - сказала руководитель Енисейского бассейнового водного управления Любовь Короткова.

Но и без этого в городе введен режим ЧС. Подтоплены набережные, окрестные дачи и деревни. Не обошлось без паники. Некоторые УК и ТСЖ призывают граждан запасаться холодной водой, поскольку может затопить городские водозаборы. Но до такого пока далеко, уверяют коммунальщики.

Сейчас всех волнует, может ли паводок подтопить жилые микрорайоны. В управлении ГО и ЧС администрации Красноярска такой возможности не исключают при самом негативном сценарии.