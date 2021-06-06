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06.06.2021 13:45
Рубрика: Происшествия

Росгвардия будет охранять всех силовиков, которым угрожает опасность

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, наделяющую Росгвардию возможностью брать под личную охрану представителей всех силовых ведомств. Телохранители из СОБРа или ОМОНа появятся у силовика в том случае, когда появится необходимость в охране. Допустим, если человеку грозит месть преступников. Или героя, отличившегося в ходе контртеррористической операции, будут искать террористы, чтобы поквитаться.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект распространяет безусловные гарантии государственной защиты на всех военнослужащих и сотрудников Минобороны, Службы внешней разведки, МВД и Росгвардии.

"Сегодня меры государственной защиты могут применяться к ним лишь в определенных законом случаях. Например, если сотрудник непосредственно участвовал в специальных операциях. Между тем к прокурорам, сотрудникам ФСБ, Следственного комитета, службы судебных приставов и некоторых других ведомств и контрольно-надзорных органов меры государственной защиты применяются без каких-либо дополнительных требований", - рассказал Владимир Груздев.

Он пояснил, что инициатива, которая сейчас готовится Госдумой ко второму чтению, исправляет положение. Также законопроект предусматривает, что к личной охране, охране жилища и имущества сотрудников могут привлекаться войска Росгвардии. В первую очередь речь идет об ОМОНе и СОБРе.

"Военнослужащие, а также сотрудники правоохранительных и контрольно-надзорных органов выполняют важные государственные задачи, и от эффективности их работы зависит общественная безопасность. При этом люди в погонах подвергают себя риску не только во время боевых операций или специальных заданий", - подчеркнул Владимир Груздев.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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Он рассказал, что часто угрозы возникают уже в мирной жизни, когда террористы стремятся найти и отомстить офицерам и их семьям. Также нередко на военнослужащих и правоохранителей оказывается давление в связи с выполнением ими своих повседневных обязанностей.

"Поэтому крайне важно, чтобы государство гарантировало личную безопасность каждому человеку в погонах, выполняющему свой долг. В этом заинтересовано все общество, так как личная безопасность людей в погонах важная составляющая правопорядка", - резюмировал Владимир Груздев.

Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство Росгвардия

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