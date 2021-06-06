Росгвардия будет охранять всех силовиков, которым угрожает опасность

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, наделяющую Росгвардию возможностью брать под личную охрану представителей всех силовых ведомств. Телохранители из СОБРа или ОМОНа появятся у силовика в том случае, когда появится необходимость в охране. Допустим, если человеку грозит месть преступников. Или героя, отличившегося в ходе контртеррористической операции, будут искать террористы, чтобы поквитаться.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект распространяет безусловные гарантии государственной защиты на всех военнослужащих и сотрудников Минобороны, Службы внешней разведки, МВД и Росгвардии.

"Сегодня меры государственной защиты могут применяться к ним лишь в определенных законом случаях. Например, если сотрудник непосредственно участвовал в специальных операциях. Между тем к прокурорам, сотрудникам ФСБ, Следственного комитета, службы судебных приставов и некоторых других ведомств и контрольно-надзорных органов меры государственной защиты применяются без каких-либо дополнительных требований", - рассказал Владимир Груздев.

Он пояснил, что инициатива, которая сейчас готовится Госдумой ко второму чтению, исправляет положение. Также законопроект предусматривает, что к личной охране, охране жилища и имущества сотрудников могут привлекаться войска Росгвардии. В первую очередь речь идет об ОМОНе и СОБРе.

"Военнослужащие, а также сотрудники правоохранительных и контрольно-надзорных органов выполняют важные государственные задачи, и от эффективности их работы зависит общественная безопасность. При этом люди в погонах подвергают себя риску не только во время боевых операций или специальных заданий", - подчеркнул Владимир Груздев.

Он рассказал, что часто угрозы возникают уже в мирной жизни, когда террористы стремятся найти и отомстить офицерам и их семьям. Также нередко на военнослужащих и правоохранителей оказывается давление в связи с выполнением ими своих повседневных обязанностей.

"Поэтому крайне важно, чтобы государство гарантировало личную безопасность каждому человеку в погонах, выполняющему свой долг. В этом заинтересовано все общество, так как личная безопасность людей в погонах важная составляющая правопорядка", - резюмировал Владимир Груздев.