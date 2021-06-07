Apple назвала процент вредоносных приложений в App Store

В ходе судебного разбирательства с компанией Epic Games генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что без строгой модерации приложений, проводимой App Store, магазин превратился бы в "токсичный хаос". При этом в компании признали, что 2% приложений из 1000 самых популярных являются мошенническими.

Некоторые вредоносные приложения сообщали пользователям о том, что их смартфон заражен вирусом и для того, чтобы его "вылечить", нужно заплатить. Также в этот список попали сервисы для знакомств, сканеры QR-кодов и приложения, выдававшие себя за официальные программы таких компаний, как Amazon и Samsung. Как пишет Washington Post, Apple удалила 12 из 18 приложений сразу после того, как получила на них жалобы от пользователей.

Только в прошлом году компания заблокировала потенциально мошеннические транзакции на сумму 1,5 млрд долларов. "Мы требуем от разработчиков придерживаться высоких стандартов качества, чтобы сделать App Store более безопасным и надежным для пользователей", - подчеркнул представитель компании Фред Сайнс.