Apple представила iOS 15. Самое главное

На конференции WWDC компания Apple представила новую версию мобильной платформы iOS 15. Рассказываем о самом главном, что появилось в ней.

1. В FaceTime появился пространственный звук - голоса звучат в наушниках так же, как размещены лица собеседников на экране. Кроме того, приложение сможет устранять фоновый шум и размывать фон, а также научится работать в браузере (сможет конкурировать с Zoom).

Также в FaceTime появится функция SharePlay - можно вместе слушать музыку из Apple Music, смотреть фильмы, телешоу, ролики из TikTok и Twitch.

2. iMessage получит более глубокую интеграцию с фото и музыкой, а также позволит отправлять несколько фото в виде одного альбома.

3. Уведомления будут "умно" группироваться. Например, уведомления от друзей будут ближе к началу "стопки". В iMessage можно будет установить режим "Не беспокоить" - как в Slack. Также пользователь сможет настроить прием уведомлений от избранных приложений и людей - независимо от того, чем он занят. Будет доступно несколько режимов приема уведомлений, включая персонализированные.

4. Фото будут сканироваться на предмет наличия текста - функция LiveText позволит выделять и копировать текст на фотографиях, а также осуществлять поиск Spotlight.

5. Погодное приложение получит новые дизайн и анимацию.

6. Изменения в картах касаются главным образом США и Европы: полосы на дорогах для автобусов и такси, сложные дорожные развязки в 3D, трехмерные изображения новых зданий.

7. Наушники AirPods смогут превращаться в умный слуховой аппарат, а также получат функцию поиска через "Локатор" (даже если они находятся в чехле).

Тестирование iOS 15 начнется уже в июне, стабильный релиз по традиции станет доступен в сентябре этого года, пишет TechCrunch.

На какие устройства можно установить iOS 15? На любой iPhone, начиная с iPhone 7/7 Plus.