Apple представляет iOS 15. Чем она хороша

7 июня в 20 часов по московскому времени в США стартует конференция для разработчиков Apple WWDC, на которой будет анонсирована новая версия iOS 15. Мы собрали всю доступную информацию о ней.

Что нового в iOS15:

- Новые настройки уведомлений. Например, можно получать уведомления со звуком, если вы не спите, а если спите - звук будет отключен. Будут доступны предустановленные настройки - "Работа", "Сон", "За рулем" и другие, а также появится возможность создания собственных пресетов. Там же можно будет задать автоматический ответ на входящее сообщение в зависимости от режима. Пока неизвестно, с какими мессенджерами будет работать эта опция.

- Обновленный сервис iMessage сможет "лучше конкурировать с WhatsApp", пишет MacRumors.

- Новое меню, где будут отображаться приложения, незаметно собирающие пользовательские данные.

- "Пищевой журнал" позволит записывать, что ест пользователь в течение дня - для подсчета калорий и анализа рациона. Вероятно, будет доступен в приложении "Здоровье".

- В iPadOS можно будет размещать виджеты в любом месте домашнего экрана.

- Фоновые звуки для того, чтобы сосредоточиться на работе или, наоборот, расслабиться. Будут смешиваться со стандартными звуками системы.

- Установить iOS 15 можно будет на любой iPhone, начиная с версии iPhone 7/7 Plus. Легендарный iPhone SE, выпущенный в 2016 году, ее, скорее всего, не получит.