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07.06.2021 22:37
Рубрика: Экономика

АТОР назвала число иностранцев, желающих привиться от COVID-19 в России

Текст: Александр Проценко
Несколько тысяч иностранцев готовы приехать в Россию для вакцинации, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала "Россия-1". Она добавила, что кандидаты на вакцинацию, в основном, рассчитывают получить в России прививку препаратом "Спутник V".
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

"Количество желающих получить вакцину, речь преимущественно идет все-таки о "Спутнике V", достаточно большое. Нам сложно пока говорить о том, что это будет миллионный потенциальный поток, но запросы от нескольких тысяч человек из разных стран уже поступали", - сказала Майя Ломидзе.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Ранее, выступая на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей антиковидной вакцины "Спутник V" в рамках Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин заверил: РФ создаст все необходимые условия, чтобы иностранные граждане могли вакцинироваться от коронавируса на ее территории.

В кулуарах форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также сообщала, что МИД России получает запросы от иностранцев, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Как известно, наша страна первой в мире еще 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V".

Позже этот препарат был зарегистрирован регуляторами более 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Его эффективность на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале "Ланцет". Но Европейское агентство лекарственных средств лишь 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". Однако с тех пор прошло три месяца, и до сих пор российский препарат евроструктурами не одобрен.

Экономика Туризм Вакцинация от коронавируса

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