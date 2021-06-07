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07.06.2021 19:51
Рубрика: Экономика

Рай в багаже

Авиакомпаниям грозят санкции за отправку туристов в закрытые страны
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8475)
Росавиация может ограничить выдачу разрешений на грузопассажирские рейсы, которые авиакомпании используют для отправки за рубеж туристов, считают эксперты. Ранее в ведомстве заявили о возможности применения санкций.
Если авиакомпании продолжат возить туристов на грузопассажирских рейсах, Росавиация может аннулировать допуски. Фото: Станислав Красильников / ТАСС Если авиакомпании продолжат возить туристов на грузопассажирских рейсах, Росавиация может аннулировать допуски. Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Если авиакомпании продолжат возить туристов на грузопассажирских рейсах, Росавиация может аннулировать допуски. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Так называемые нерегулярные грузопассажирские рейсы разрешены в те страны, с которыми официально регулярное авиасообщение еще не восстановлено. Цель таких рейсов - перевозка только определенных категорий пассажиров, например, иностранных граждан, возвращающихся на родину, а также пассажиров, летящих на лечение или работу, пояснили в Росавиации.

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"В случае выявления фактов продажи грузопассажирских полетов в турпакетах в отношении авиакомпании будут приняты ограничительные меры", - пригрозили в Росавиации 3 июня. Ростуризм призвал туроператоров прекратить продажи туров на базе грузопассажирских рейсов, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на письмо ведомства. Все риски несут туроператоры, отметили в Ростуризме.

"Безусловно авиационные власти в своих предупреждениях будут последовательны", - считает исполнительный директор "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Однако понятие санкций нечеткое, и нет понимания механизма их применения, добавляет главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

Грузопассажирские рейсы летают ежедневно по разным направлениям.

Например, на 7 июня в расписании вылетов аэропорта Шереметьево заявлены рейсы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес (США), Париж (Франция), Амстердам (Нидерланды), Варшаву (Польша). Официально регулярное авиасообщение с этими странами закрыто, к тому же туристов там не принимают. Зато принимают туристов на Кипре. Регулярное авиасообщение с островным государством пока не восстановлено. Туристы улетают с пересадкой или прямыми грузопассажирскими рейсами.

Авиакомпании пытаются заработать на грузопассажирских рейсах за рубеж

Туроператоры эту тему предпочитают не комментировать. Аэропорты Москвы также не ответили на запрос "РГ" о количестве грузопассажирских рейсов.

По данным онлайн-табло, из аэропорта Шереметьево только в кипрский город Ларнака в течение недели с 31 мая по 6 июня вылетело 12 рейсов, из аэропорта Домодедово - четыре рейса, вместе получается более трех тысяч человек. Это в разы меньше, чем было до пандемии. В 2019 году Кипр посетили около 800 тысяч российских туристов. То есть в неделю в среднем на Кипр вылетали около 15 тысяч туристов.

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
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Сейчас авиакомпании и туроператоры пытаются использовать любую возможность получить доход, так как внутренние перелеты убыточны, говорят эксперты. Какие бы ограничительные меры ни принимались, у регулятора должно быть понимание, что только внутренние рейсы в авиации генерируют дальнейшие убытки, отмечает Борисов. К концу года убытки вырастут, их придется закрывать либо банкротствами авиакомпаний, либо дополнительными финансовыми вливаниями в отрасль. При этом международные линии дают высокую доходность. Потому вопрос открытия массовых направлений зарубежного авиасообщения является ключевым. "В сложившейся ситуации стоит приложить максимальные усилия для открытия тех направлений, где готовы принимать российских туристов и где риски распространения пандемии минимальны", - говорит Борисов.

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