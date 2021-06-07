Axios: Байден отказался встречаться с Зеленским

Президент США Джо Байден отказался встречаться с Владимиром Зеленским до саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источник в Белом доме.

Отмечается, что изначально возможность такой встречи рассматривалась администрацией США, однако от этой идеи отказались в связи со сменой руководства "Нафтогаза", которую произвел Зеленский. В Вашингтоне расценили это как сигнал, что Украина отказалась бороться с коррупцией.

Сам Зеленский в интервью тому же порталу Axios заявил, что готов встретиться с президентом США перед российско-американским саммитом, который пройдет в Женеве 16 июня. Президент Украины все еще надеется убедить Байдена повлиять на строительство газопровода "Северный поток-2", несмотря на то, что Вашингтон отказался вводить санкции против Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток-2", чем очень разочаровал Зеленского.

К тому же президента Украины обидело, что об этом решении он узнал не напрямую от представителей США, а из прессы.