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07.06.2021 14:18
Рубрика: Общество

Немецким ученым удалось замедлить биологическое время клеток

Текст: Антон Дерябин

Ученые из Лейпцигского университета впервые показали, что биологические процессы в клетках можно обратимо замедлить без заморозки. Для такого замедления они использовали оксид дейтерия или "тяжелую" воду. Результаты исследования опубликованы на onlinelibrary.wiley.com.

Фото: iStock
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Погружая биоматериал в тяжелую воду, группа биофизиков во главе с профессором Йозефом Альфонсом Касом и доктором Йоргом Шнауссом обнаружила усиленное взаимодействие между структурными белками, такими как актин. Происходит своего рода слипание белков, но, что важно, этот эффект обратим при переносе биологического объекта в нормальную водную среду.

Добавление оксида дейтерия приводит к замедлению размножения и миграции клеток, включая размножение раковых клеток. Более прочные водородные связи приводят к вязкой внутримолекулярной динамике клеток.

Одно из возможных практических применений такого открытия - использование тяжелой воды для более длительного хранения биологического вещества, например, во время транспортировки органов.

Общество Наука

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