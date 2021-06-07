Немецким ученым удалось замедлить биологическое время клеток

Ученые из Лейпцигского университета впервые показали, что биологические процессы в клетках можно обратимо замедлить без заморозки. Для такого замедления они использовали оксид дейтерия или "тяжелую" воду. Результаты исследования опубликованы на onlinelibrary.wiley.com.

Погружая биоматериал в тяжелую воду, группа биофизиков во главе с профессором Йозефом Альфонсом Касом и доктором Йоргом Шнауссом обнаружила усиленное взаимодействие между структурными белками, такими как актин. Происходит своего рода слипание белков, но, что важно, этот эффект обратим при переносе биологического объекта в нормальную водную среду.

Добавление оксида дейтерия приводит к замедлению размножения и миграции клеток, включая размножение раковых клеток. Более прочные водородные связи приводят к вязкой внутримолекулярной динамике клеток.

Одно из возможных практических применений такого открытия - использование тяжелой воды для более длительного хранения биологического вещества, например, во время транспортировки органов.