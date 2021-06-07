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07.06.2021 16:02
Рубрика: В мире

Брюссель отменяет обязательное ношение масок с 9 июня

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Правительство Брюсселя с 9 июня отменяет обязательное ношение масок вне помещений. Впрочем, смягчение ограничений не касается оживленных торговых улиц и площадей, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на брюссельского бургомистра Филиппа Клоза.

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Бельгия снимет большинство ограничений в июне

"Вакцинация продолжается, показатели (распространения вируса - ред .) падают. С 9 июня ношение маски более не будет обязательным на воздухе, за исключением нескольких загруженных торговых улиц", - написал Клоз в Twitter.

На прошлой неделе премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на фоне улучшения эпидемиологической ситуации и массовой вакцинации населения против коронавируса объявил о смягчении ограничительных мер на территории всей страны.

Так, с 9 июня ресторанам разрешено обслуживать посетителей в помещении. До этого допускалась работа заведений только на открытом воздухе. Часы работы продлены с 5.00 до 23.30.

Власти также ослабили меры по поездкам за пределы Бельгии в летний период, а офисам частично разрешили возобновить очную работу. Пока сотрудники могут выходить в офис раз в неделю.

В мире Европа Бельгия Пандемия коронавируса COVID-19

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