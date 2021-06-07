Брюссель отменяет обязательное ношение масок с 9 июня

Правительство Брюсселя с 9 июня отменяет обязательное ношение масок вне помещений. Впрочем, смягчение ограничений не касается оживленных торговых улиц и площадей, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на брюссельского бургомистра Филиппа Клоза.

"Вакцинация продолжается, показатели (распространения вируса - ред .) падают. С 9 июня ношение маски более не будет обязательным на воздухе, за исключением нескольких загруженных торговых улиц", - написал Клоз в Twitter.

На прошлой неделе премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на фоне улучшения эпидемиологической ситуации и массовой вакцинации населения против коронавируса объявил о смягчении ограничительных мер на территории всей страны.

Так, с 9 июня ресторанам разрешено обслуживать посетителей в помещении. До этого допускалась работа заведений только на открытом воздухе. Часы работы продлены с 5.00 до 23.30.

Власти также ослабили меры по поездкам за пределы Бельгии в летний период, а офисам частично разрешили возобновить очную работу. Пока сотрудники могут выходить в офис раз в неделю.