Булавин рассказал, как пандемия COVID-19 сказалась на российской торговле

Руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин рассказал, как пандемия COVID-19 сказалась на товарообороте Российской Федерации.

По его словам, в 2020 году товарооборот упал на 15%. Экспорт снизился почти на 21%, импорт - на 5,3%.

"Данные таможенной статистики за 5 месяцев 2021 года демонстрируют, что экономика восстанавливается. Товарооборот увеличился, как мы предполагаем, почти на 18% и достиг порядка 253 миллиардов долларов США", - заявил Булавин на полях ПМЭФ.

"Прогнозное задание в этом году нам было установлено на уровне 5 триллионов рублей. По результатам работы за 5 месяцев этого года, мы уже перечислили 2 триллиона 400 миллиардов рублей. И прогнозное задание выполнено на 128%, дополнительно перечислено в государственную казну 654 миллиарда рублей. Основные платежи 1 триллион 700 миллиардов рублей - это импортная составляющая, 690 млрд рублей - это экспортная составляющая. Вот такая динамика, по нашей оценке, сохранится. Сомнений в том, что мы выполним прогнозное задание по году, у нас нет. Хотя, мы не исключаем определенных корректировок, это уже прогнозные задания, и к ним мы готовы", - добавил глава ФТС.