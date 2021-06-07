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07.06.2021 13:43
Рубрика: В мире

Число жертв железнодорожной аварии в Пакистане увеличилось до 50 человек

Текст: Юрий Когалов

Число погибших при столкновении двух поездов в Пакистане выросло до 50 человек. Об этом сообщает ARY News со ссылкой на представителя властей района Готки, где произошло ЧП.

Два поезда столкнулись на юге Пакистана

Количество пострадавших, по разным данным, составляет от 70 до 100 человек. На месте продолжают работать спасатели, извлеченных пассажиров отправляют в близлежащие больницы. Движение поездов приостановлено. На месте происшествия организован медицинский лагерь, где первую помощь оказывают парамедики и военные врачи.

Напомним, рано утром в понедельник на юге Пакистана столкнулись два железнодорожных экспресса. По словам должностных лиц пакистанской железной дороги, в двух поездах находилось около 1 100 пассажиров. Спасательная операция началась еще затемно, но тяжелая техника прибыла только через несколько часов после крушения.

Премьер-министр Имран Хан приказал провести всестороннее расследование ЧП.

В мире Ближний Восток Пакистан РГ-Видео РГ-Фото

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