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07.06.2021 14:04
Рубрика: Власть

Депутат ГД Ирина Белых предложила давать дополнительные баллы к ЕГЭ победителям проекта "Мой район в годы войны"

Текст: Анна Полтавцева

Для поддержки школьников, участвующих в патриотических и образовательных программах, куратор проекта "Мой район в годы войны", депутат ГД Ирина Белых считает важным засчитывать эту деятельность в качестве волонтерской. Это добавит абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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- В рамках проекта "Мой район в годы войны" московские школьники занимаются очень важной и значимой для последующих поколений исследовательской работой, - сказала она. - Это настоящие "волонтеры истории". Кроме того, к нам уже присоединяются и другие российские регионы. Например, в преддверии 80-летия Парада на Красной площади школьники столицы вместе с ребятами из других городов по крупицам собирают информацию обо всех участниках легендарного Парада, изучают архивы, фото и видео документы. Такая деятельность достойна внимания и поддержки. Ребята делают это ради сохранения нашей исторической памяти, и их успехи в этом должны быть отмечены. Я предлагаю приравнять такую исследовательскую работу к волонтерству с внесением соответствующих сведений в официальную "книжку волонтера". Это даст возможность победителям проекта "Мой район в годы войны" получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в ВУЗы. Мое предложение я направила в Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы".

Парламентарий напомнила, что только в этом учебном году в олимпиаде "Мой район в годы войны" приняли участие более 40 тысяч московских школьников. Все победители отмечали "олимпиадную" сложность заданий и высокий уровень подготовки и проведения соревнования.

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