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07.06.2021 21:10
Рубрика: Экономика

На чем строится расчет

Эксперты оценили шансы отключения РФ от SWIFT
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8475)
Россию могут отключить от международной платежной системы SWIFT, но это нерациональное решение с точки зрения экономики, считает директор американской инвесткомпании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

Отключить всю страну от системы нельзя, но можно заблокировать доступ к ней крупных госбанков. Таким образом возникли бы проблемы с проведением транзакций, а также с картами находящихся за границей россиян. "Эта мера является очень мощным экономическим санкционным рычагом, учитывая особенности российской банковской системы", - пояснил Шостак (цитата по ТАСС). Но, как он считает, отключение - слишком радикальная мера, в которой "нет совершенно никакой финансовой рациональности, есть лишь русофобия".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Постпред РФ при ЕС: Отключение России от SWIFT не станет катастрофой

SWIFT - это система обмена финансовыми сообщениями о транзакциях между многими компаниями, но в первую очередь между банками. "Благодаря ей возможны безналичные расчеты между организациями. Без такой системы, например, трансграничные операции с денежными средствами будут если не невозможны, то крайне осложнены", - говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Есть и альтернативные каналы, они реализованы не только на национальном уровне (Китай, Британия или Россия с Системой передачи финансовых сообщений), но и создаются как возможность обхода санкций (система INSTEX используется Европой для расчетов с Ираном), рассказывает инвестор, основатель и СЕО группы vvCube Вадим Ткаченко. Операции идут не в долларах и через иранские банки. По мнению Ткаченко, подобную схему Европа может реализовать и с Россией. Но отключать Россию, которая сильно интегрирована в мировые финансы и торговлю, особенно с ЕС, невыгодно в первую очередь внешним торговым партнерам, считает Жарский.

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