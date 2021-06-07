Банк России на заседании в ближайшую пятницу снова повысит ключевую ставку, полагают аналитики. По сути, вопрос заключается лишь в том, вырастет ли она с нынешних 5% до 5,25% (это стандартный шаг изменения ставки) или же сразу до 5,5%, если ЦБ увидит серьезные риски для продолжения разгона инфляции. К концу года показатель может подняться и до 6%, вслед за ним продолжат расти банковские ставки по вкладам и всем видам кредитов.

Банк России весной начал цикл повышения ключевой ставки из-за сильно ускорившейся инфляции. Ставка начала подниматься с 4,25% - исторического минимума для показателя. До этого ЦБ, наоборот, больше года снижал ключевую ставку на фоне низкой инфляции, а затем, когда наступила пандемия и начался кризис, уже и для помощи экономике через удешевление кредита. В марте ЦБ свернул смягчение денежно-кредитной политики и объявил о фазе повышения ставки: планируется довести ее до 5-6% (нейтрального уровня, не сдерживающего, но и не стимулирующего экономику).

В апреле годовая инфляция (к апрелю 2020 года) составляла, по данным Росстата, 5,5%. В мае, если делать выводы из недельных данных Росстата, показатель был уже 5,9%. Банк России пока ожидает, что по итогам 2021 года инфляция составит 4,7-5,2% (при общей цели ЦБ "вблизи 4%").

"Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной политике, запаздывание привело бы к тому, что нам пришлось бы поднимать ставки еще выше и быстрее. На наш взгляд, это не мешает экономическому росту. Разгон инфляции, на наш взгляд, помешает экономическому росту", - сообщила на прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ отметила, что Банк России пока не ужесточил денежно-кредитную политику, а начал возврат к нейтральной денежно-кредитной политике. Если сравнить уровень ключевой ставки с текущей инфляцией, то денежно-кредитная политика остается мягкой, сказала Набиуллина. Позднее первый зампред Банка России Ксения Юдаева дала весьма прозрачный сигнал по ближайшему заседанию по ставке: из ее слов следует, что на нем ЦБ будет выбирать между повышением на 0,25 и 0,5 процентного пункта, а вероятность ее сохранения значительно меньше.

Риторика ЦБ ужесточилась в последнее время в отсутствие признаков устойчивого замедления инфляции в мае, констатирует старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Так, ЦБ отмечает, что инфляция сейчас больше обусловлена долгосрочными факторами, а не временными и в большей степени, чем это было в апреле, а инфляционные ожидания населения находятся вблизи четырехлетних максимумов, говорит аналитик. "В-третьих, согласно комментариям представителей минфина и ЦБ, наблюдаются признаки перегрева экономики - она уже восстановилась до предковидных уровней. В этих условиях ЦБ, скорее всего, решит быстро вернуть ключевую ставку также к предковидному уровню", - считает Рапохин. Он ожидает, что в июне ЦБ повысит ставку на 0,5 процентного пункта и еще на столько же - в июле, после чего она уже не будет меняться до конца года.

Впрочем, ЦБ в пятницу может и сократить шаг повышения ставки до 0,25 процентного пункта, кроме того, помимо самого решения будет важна и тональность заявления регулятора, говорит главный стратег АТОН Александр Кудрин. Такого же прогноза по ближайшему изменению ставки придерживается и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его прогнозу, инфляция достигнет пика этим летом и дойдет до 6,1-6,3%. Он ожидает, что к концу года инфляция замедлится до 5,1-5,3%, а к целевым 4% рост цен вернется только во второй половине 2022 года.

Скорее всего, пик инфляции придется на лето, потом она начнет снижаться

В пользу сохранения высокой инфляции выступают рост цен на продовольствие и сырье на мировых биржах, раздувание глобальной денежной массы центробанками развитых стран, все еще низкое из-за пандемии предложение многих товаров и услуг, сохраняющиеся дефициты в отдельных сегментах рынка, перечисляет Васильев. Проинфляционными факторами можно назвать также наращивание трат на инфраструктуру из Фонда национального благосостояния, рост потребительской активности внутри России из-за в основном закрытых границ и неопределенности в отношениях с США (по крайней мере до встречи президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена 16 июня).

При этом вслед за ключевой ставкой будут расти и другие ставки в экономике, в том числе ставки по банковским вкладам, а также по потребкредитам и ипотеке. По мнению Васильева, сейчас благоприятное время для заемщиков, чтобы привлечь новый долг или рефинансировать старый под все еще исторически низкие ставки.