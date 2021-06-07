Новости

Еще 35 российских легкоатлетов получили нейтральный статус 20:55
Байден пригласил Зеленского в Вашингтон 20:52
В Екатеринбурге рабочий выпал из строительной люльки из-за ветра 20:50
Путин утвердил состав комиссии по научно-технологическому развитию 20:42
За сутки 5 военнослужащих вылечили от коронавируса 20:35
Марокко откроет воздушные границы для россиян с 15 июня 20:22
После ДТП на Невском СК проводит обыски в фирме проката электросамокатов 20:00
На Эльбрусе начали поиски сорвавшегося в расщелину альпиниста 19:54
Госсекретарь США признал завершение "Северного потока-2" свершившимся фактом 19:42
На пляжах Южной Кореи для поиска зараженных COVID задействовали дроны 19:24
Росстат сообщил об ускорении инфляции в мае до 6 процентов 19:02
Сессия Парламентского собрания Союза РФ и Беларуси пройдет 16 июня 18:50
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала долю наследства 18:49
Зеленский созвонится с Байденом 18:47
Путин утвердил передачу контрольного пакета акций БСК Башкирии 18:38
Одна из школ в Ростове набрала 19 первых классов 18:37
Врачи назвали самые опасные игрушки 18:30
В Кузьминках просят Толстого помочь с переносом наружной системы теплоснабжения под землю 18:28
Северный флот начал учения по охране морских рубежей Арктики 18:11
Новгородскому музею-заповеднику передадут шесть кладов древних монет 18:07
Соглашение РФ и Нидерландов по налогам перестанет действовать с 2022 года 18:01
В Петербурге сотрудника парка сбил работающий аттракцион 17:59
В районе Керчи ливень подтопил федеральную трассу "Таврида" 17:55
В Рязани главу секты арестовали за психологическое давление 17:50
Рогозин рассказал, чем сейчас занимаются российские космонавты на МКС 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
07.06.2021 20:30
Рубрика: Экономика

У цен большое будущее

Банк России в пятницу снова повысит ключевую ставку
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8475)
Банк России на заседании в ближайшую пятницу снова повысит ключевую ставку, полагают аналитики. По сути, вопрос заключается лишь в том, вырастет ли она с нынешних 5% до 5,25% (это стандартный шаг изменения ставки) или же сразу до 5,5%, если ЦБ увидит серьезные риски для продолжения разгона инфляции. К концу года показатель может подняться и до 6%, вслед за ним продолжат расти банковские ставки по вкладам и всем видам кредитов.
Эльвира Набиуллина: Если сравнить уровень ключевой ставки с инфляцией, то денежно-кредитная политика остается мягкой. Фото: Константин Завражин Эльвира Набиуллина: Если сравнить уровень ключевой ставки с инфляцией, то денежно-кредитная политика остается мягкой. Фото: Константин Завражин
Эльвира Набиуллина: Если сравнить уровень ключевой ставки с инфляцией, то денежно-кредитная политика остается мягкой. Фото: Константин Завражин

Банк России весной начал цикл повышения ключевой ставки из-за сильно ускорившейся инфляции. Ставка начала подниматься с 4,25% - исторического минимума для показателя. До этого ЦБ, наоборот, больше года снижал ключевую ставку на фоне низкой инфляции, а затем, когда наступила пандемия и начался кризис, уже и для помощи экономике через удешевление кредита. В марте ЦБ свернул смягчение денежно-кредитной политики и объявил о фазе повышения ставки: планируется довести ее до 5-6% (нейтрального уровня, не сдерживающего, но и не стимулирующего экономику).

Фото: iStock
Минфин предложил расширить функционал приложений банков

В апреле годовая инфляция (к апрелю 2020 года) составляла, по данным Росстата, 5,5%. В мае, если делать выводы из недельных данных Росстата, показатель был уже 5,9%. Банк России пока ожидает, что по итогам 2021 года инфляция составит 4,7-5,2% (при общей цели ЦБ "вблизи 4%").

"Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной политике, запаздывание привело бы к тому, что нам пришлось бы поднимать ставки еще выше и быстрее. На наш взгляд, это не мешает экономическому росту. Разгон инфляции, на наш взгляд, помешает экономическому росту", - сообщила на прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ отметила, что Банк России пока не ужесточил денежно-кредитную политику, а начал возврат к нейтральной денежно-кредитной политике. Если сравнить уровень ключевой ставки с текущей инфляцией, то денежно-кредитная политика остается мягкой, сказала Набиуллина. Позднее первый зампред Банка России Ксения Юдаева дала весьма прозрачный сигнал по ближайшему заседанию по ставке: из ее слов следует, что на нем ЦБ будет выбирать между повышением на 0,25 и 0,5 процентного пункта, а вероятность ее сохранения значительно меньше.

Риторика ЦБ ужесточилась в последнее время в отсутствие признаков устойчивого замедления инфляции в мае, констатирует старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Так, ЦБ отмечает, что инфляция сейчас больше обусловлена долгосрочными факторами, а не временными и в большей степени, чем это было в апреле, а инфляционные ожидания населения находятся вблизи четырехлетних максимумов, говорит аналитик. "В-третьих, согласно комментариям представителей минфина и ЦБ, наблюдаются признаки перегрева экономики - она уже восстановилась до предковидных уровней. В этих условиях ЦБ, скорее всего, решит быстро вернуть ключевую ставку также к предковидному уровню", - считает Рапохин. Он ожидает, что в июне ЦБ повысит ставку на 0,5 процентного пункта и еще на столько же - в июле, после чего она уже не будет меняться до конца года.

Впрочем, ЦБ в пятницу может и сократить шаг повышения ставки до 0,25 процентного пункта, кроме того, помимо самого решения будет важна и тональность заявления регулятора, говорит главный стратег АТОН Александр Кудрин. Такого же прогноза по ближайшему изменению ставки придерживается и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его прогнозу, инфляция достигнет пика этим летом и дойдет до 6,1-6,3%. Он ожидает, что к концу года инфляция замедлится до 5,1-5,3%, а к целевым 4% рост цен вернется только во второй половине 2022 года.

Скорее всего, пик инфляции придется на лето, потом она начнет снижаться

В пользу сохранения высокой инфляции выступают рост цен на продовольствие и сырье на мировых биржах, раздувание глобальной денежной массы центробанками развитых стран, все еще низкое из-за пандемии предложение многих товаров и услуг, сохраняющиеся дефициты в отдельных сегментах рынка, перечисляет Васильев. Проинфляционными факторами можно назвать также наращивание трат на инфраструктуру из Фонда национального благосостояния, рост потребительской активности внутри России из-за в основном закрытых границ и неопределенности в отношениях с США (по крайней мере до встречи президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена 16 июня).

При этом вслед за ключевой ставкой будут расти и другие ставки в экономике, в том числе ставки по банковским вкладам, а также по потребкредитам и ипотеке. По мнению Васильева, сейчас благоприятное время для заемщиков, чтобы привлечь новый долг или рефинансировать старый под все еще исторически низкие ставки.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Россия запретила въезд девяти гражданам Канады
МВД утвердило порядок доставления нетрезвых граждан в медвытрезвители
Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу
Госсекретарь США признал завершение "Северного потока-2" свершившимся фактом
В Крыму оценили сообщения о протечке дамбы на границе с Украиной
Что на самом деле мешает экономике РФ
Правительство разрешило небольшим аптекам продавать лекарства через интернет