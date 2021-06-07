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07.06.2021 23:28
Рубрика: В мире

Франция снова стала самой привлекательной страной Евросоюза

Текст: Максим Макарычев
Экономический "барометр привлекательности", который составляет европейская консалтинговая фирма EY, показывает, что Франция, несмотря на опустошительную для страны пандемию коронавируса, по-прежнему опережает Британию и Германию по количеству инвестиционных проектов и созданных рабочих мест.
Фото: AP Photo/Francois Mori Фото: AP Photo/Francois Mori
Фото: AP Photo/Francois Mori

Барометр привлекательности, обнародованный в понедельник, 7 июня, показывает, что во время пандемии Франция сохранила первое место в инвестиционном рейтинге, которое она удерживает с 2019 года, несмотря на ряд нереализованных во время пандемии проектов, сообщает Le Monde.

В Старом свете количество инвестиций в целом сократилось на 13 процентов в 2020 году, примерно в тех же пропорциях, что и во время финансового кризиса 2008-го, когда падение составило 11 процентов. В списке 985 глобальных европейских инвестиционных проектов доля Франции снизилась на 18 процентов, но Пятая Республика по-прежнему занимает лидирующую позицию как с точки зрения их количества, так и в плане созданных рабочих мест - около 30 тысяч. По данным EY, за три последних года Франция значительно улучшила свои возможности по привлечению иностранных инвестиций, и в 2020 году ни один из наиболее дорогостоящих и масштабных проектов в этой стране не был приостановлен, несмотря на то что речь шла о секторах, наиболее затронутых кризисом, таких как аэронавтика или туризм. Напротив, инвесторы приветствовали экономическую реакцию Парижа на кризис: 44 процента европейских руководителей, опрошенных компанией, посчитали, что эта политика во Франции проводилась более эффективно, чем в других странах.

Фото: iStock
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Комментируя данную новость, министр экономики Франции Бруно Ле Мэр, назвал ее "отличным результатом", который, по его словам, является результатом экономической политики французских властей, проводимой с 2017 года. В соответствии с законом Pacte, во Франции произошло сокращение корпоративных налогов с 33 до 25 процентов от прибыли, кроме того были снижены налоги на добычу сырьевых ресурсов, введенные в январе 2021 года в рамках реализации плана восстановления экономики страны. В целом, отметили источники во французском правительстве, во Франции "создается новая стабильная и привлекательная налоговая система для компаний".

"Налогообложение - это еще не все, - пояснил Паскаль Каньи, бывший глава корпорации Apple Europe и в настоящее время посол по международным инвестициям и президент ассоциации Business France. - Для инвесторов Франция является большим внутренним рынком с населением 66 миллионов человек, с очень высоким уровнем сбережений, страной цифровой революции, которая в последние годы претерпела турбо-эффект, с очень хорошим качеством широкополосной связи и низкими затратами на электроэнергию".

В мире Европа Франция Экономика Макроэкономика

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