Госдума призывает осудить проект об исключении русских из коренных народов Украины

Госдума собирается призвать Европу осудить идею украинских властей разделить население страны на коренное и некоренное. Депутаты подготовили проект заявления на эту тему.

Госдума, согласно документу, призывает выступить по этому поводу европейские организации. В частности, депутаты адресуют призыв парламентским ассамблеям ОДКБ и ОБСЕ, ПАСЕ, парламентам государств-членов Евросоюза.

Законопроект, о котором идет речь, ранее внес в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский. Его предложение российские парламентарии рассматривают как "оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины". Депутаты предупреждают, что это может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства.

Проект подготовил комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.