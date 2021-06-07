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07.06.2021 19:42
Рубрика: В мире

Госсекретарь США признал завершение "Северного потока-2" свершившимся фактом

Текст: Юрий Когалов

Завершение строительства газопровода "Северный поток-2" является фактически свершившимся фактом. Об этом, как передает РИА Новости, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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"Физическое строительство трубопровода было уже свершившимся фактом", - объяснил госсекретарь США причины, по которым Вашингтон отказался от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, занимающейся реализацией проекта.

По словам Блинкена, решение было принято "по причинам национальной безопасности". Однако он допустил, что "это исключение может быть отозвано".

Как заявил госсекретарь, продолжение санкционной политики нанесло бы ущерб отношениям Вашингтона и Берлина, совершенная же США уступка создала благоприятную атмосферу для переговоров с Германией. Правда, речь на них идет о том, как сохранить транзит газа российского газа через Украину или хотя бы компенсировать потери Киева от того, что газ пойдет в обход Украины.

Напомним, строительство газопровода "Северный поток-2" предполагает прокладку двух ниток по дну Балтийского мора от России в Германию. На прошлой неделе стало известно, что укладка первой нитки трубопровода успешно завершена. Как ожидается, проект будет завершен в течение 1,5-2 месяцев.

В мире США Газопровод "Северный поток-2"

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